ОСАГО может подорожать из-за увеличения цен на автозапчасти

Для российских автовладельцев полис «автогражданки» является обязательным документом. В течение последних нескольких лет премия по ОСАГО (то есть средний ценник) постепенно снижалась. Так, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам первой половины 2020 года этот показатель составляет 5398 рублей. Однако в ближайшем будущем он может вырасти: дело не только в недавних поправках, но и в том, что выросли цены на автозапчасти, которые нужны для проведения восстановительного ремонта.



Обновлённые справочники средней стоимости услуг по ремонту автомобилей и цен на комплектующие вступили в силу 20 сентября 2020-го. По итогам актуализации документа автозапчасти в среднем подорожали на 23%. По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, на которого ссылается «Российская газета», это может повысить стоимость полисов для некоторых категорий водителей.

Представитель Союза пояснил, что справочники содержат около 40 млн различных автодеталей: в них учтены и шайбы, и рамы, и целые двигатели. Чтобы следить за тем, как меняется средняя цена восстановительного ремонта, в РСА создали так называемую «корзину наиболее часто бьющихся запчастей». Она включает в себя комплектующие самых востребованных марок и моделей автомобилей. Причём учитываются те детали, которые чаще всего повреждаются в ходе аварий: крылья, фары, крышка багажника, бамперы и т.д.



В общей сложности в этой корзине насчитывается свыше 5 тыс. часто бьющихся запчастей. При этом, здесь находятся комплектующие разных моделей, так что изменения цен по разным брендам отличаются. Так, по деталям для восстановительного ремонта машин Toyota прибавка в ходе последней актуализации документа составила более 40%, для Mitsubishi – примерно 30%, тогда как для Volkswagen – 10%, а для Renault – 9%. Средний показатель в итоге – 23% (как отметил Евгений Уфимцев, предыдущая корзина «стоила» 43 млн рублей, а ценник нынешней – 53 млн рублей).

Такой заметный рост стоимость корзины исполнительный директор РСА объяснил ощутимым изменением курса доллара, а также тем, что во время пандемии коронавируса, а также сейчас не все поставщики деталей и магазины в стране работали и работают в полноценном режиме. Части из них вообще пришлось уйти с рынка. В итоге на рынке стало меньше дешёвых деталей.



По словам представителя Союза, увеличение стоимости деталей в справочниках приводит к росту выплат с коэффициентом примерно 0,6. Это значит, что при нынешних 23% средняя выплата по договорам ОСАГО вырастет примерно на 14%. В итоге это, конечно же, может повлиять и на цену страховки. Евгений Уфимцев ожидает прирост примерно на 5-6%. При этом он пояснил, что это, вероятно, затронет «проблемных» клиентов (с высоким риском аварийности).

Также прибавка может коснуться владельцев машин, запчасти на которые наиболее заметно подорожали: дело в том, что теперь, после недавно вступивших в силу изменений в закон об ОСАГО, страховщики имеют право учитывать марку и модель автомобиля при расчёте цены полиса. Кроме того, в списке индивидуальных факторов могут быть: пол водителя, наличие у него детей, имеется ли страховка на недвижимость, количество штрафов за серьёзные нарушения ПДД (зафиксированных не дорожными камерами, а сотрудниками ГИБДД); помимо этого, пробег автомобиля, то, как часто он нуждается в ремонте, сколько он находится в собственности клиента, а также «аварийная» история ТС.

