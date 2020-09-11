ОСАГО стало менее прозрачным: на цену страховки влияют пол водителя и количество ремонтов авто

Кроме того, более дорогим полис может оказаться для тех автовладельцев, которые не застраховали свою недвижимость.

Новые правила расчёта цены полиса «автогражданки» вступили в силу в два этапа: в конце прошлого месяца страховщикам разрешили использовать для этого индивидуальные факторы, а в начале текущего Центробанк расширил границы тарифного коридора. Теперь минимальная ставка для физлиц, владельцев легковых автомобилей составляет 2471 рубль (была 2746 рублей), а максимальная поднялась до 5436 рублей (была 4942 рубля). Напомним, страховые компании могут руководствоваться теми критериями, какие они сочтут важными для определения риска аварийности клиентов. Однако делать это нужно «в открытую» – списки критериев должны быть опубликованы на официальных сайтах.



Некоторые крупные страховые компании, предоставляющие услуги ОСАГО, сообщили о том, что входит в их списки индивидуальных факторов. Многие из них были «подсмотрены» в добровольном автостраховании каско. Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителя компании «Ренессанс страхование», к ним относятся, к примеру, марка и модель автомобиля клиента, а также возраст и пробег ТС. Если с последними двумя факторами всё в целом ясно, то первые вызывают вопросы: как именно марка и модель могут влиять на вероятность попадания водителя в ДТП?..

В «Росгосстрахе» отметили, что полисы «автогражданки» станут дороже для нарушителей правил дорожного движения (вероятно, здесь речь идёт о тех, которые были зафиксированы сотрудниками ГИБДД, а не дорожными камерами), а также для водителей, которые ранее были лишены прав. Кроме того, в компании намерены учитывать полную страховую историю своих клиентов, так как, якобы согласно статистике, страхующие свои квартиры и дачи автомобилисты ведут себя за рулём более безопасно.



При формировании цены ОСАГО в «РЕСО-Гарантии» будут учитывать такой личностный фактор, как пол водителя. Также компания намерена обращать внимание на то, как часто автомобилю клиента требуется ремонт, сколько всего с ним было зафиксировано страховых случаев, как долго автовладелец является собственником ТС и не находится ли машина в залоге у банка.

По словам страховщиков, при расчёте стоимости «автогражданки» теперь будут использоваться около 15-20 параметров. По мнению независимого страхового эксперта Михаила Михеева, последние нововведения в систему ОСАГО сделали формирование цены полиса для клиентов полностью непрозрачным.



В пресс-службе ЦБ считают, что поправки создадут конкуренцию между страховщиками. Предполагается, что компании заинтересованы в том, чтобы набрать в свои «портфели» больше так называемых «хороших» водителей (то есть с низким риском аварийности). Напомним, ранее регулятор запретил при расчёте цены полиса использовать дискриминирующие человека факторы, к ним относятся те, которые связаны с национальной, языковой, расовой принадлежностью, с вероисповеданием водителей и их должностным положением.

Ранее сообщалось, что новая система определения цены полисов пока в полном объёме не работает. Чтобы использовать в качестве повышающего фактора наличие штрафов за серьёзные нарушения ПДД, страховщикам нужно наладить обмен данными с информационной базой Министерства внутренних дел.

