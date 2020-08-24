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  • Изменения в закон об ОСАГО вступают в силу: для некоторых водителей полис станет дороже

Изменения в закон об ОСАГО вступают в силу: для некоторых водителей полис станет дороже

24.08.2020 227 0 0

У страховых компаний появилось право менять цену страховки в зависимости от личностных факторов автовладельцев.

 

Стоимость полиса ОСАГО для всех водителей в РФ определяется как базовая ставка (это значение компания выбирает из заданного «ценового промежутка» для каждого региона РФ), умноженная на различные коэффициенты (они зависят от возраста, стажа, истории аварийности, региона проживания, мощности двигателя его автомобиля и т.д.). С сегодняшнего дня, с 24 августа 2020 года, на ценник «автогражданки» также начали влиять так называемые «индивидуальные» факторы.

Согласно новой норме, страховщики теперь могут увеличивать стоимость обязательной автостраховки в случае числящихся за водителем повторных серьёзных нарушений ПДД. К ним относятся проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превышение скоростного лимита более чем на 60 км/ч. При этом все эти нарушения должны быть пойманы не дорожными камерами, а непосредственно на месте сотрудниками ГИБДД. Кроме того, ОСАГО подорожает для водителей, которые были лишены прав за управление ТС в нетрезвом состоянии, которые оставили место ДТП, а также для тех, что причинил вред здоровью кому-либо из участников аварии.

Помимо истории штрафов страховщики имеют право использовать и другие личностные факторы для определения цены (примерно так же работает добровольное страхование каско). Это значит, к примеру, что холостому бездетному лихачу, владеющему спортивным автомобилем, придётся заплатить за ОСАГО больше, чем женатому собственнику обычной «легковушки», у которого двое детей.

Список «индивидуальных рисков» не будет единым для всех страховщиков. Так, в него могут войти возраст и пробег автомобиля клиента, наличие телематического устройства и ряд иных факторов. Ранее сообщалось о том, что Банк России запретил при расчёте стоимости полиса использовать дискриминирующие человека факторы, которые в том числе связаны с национальной, языковой, расовой принадлежностью, с вероисповеданием водителей и их должностным положением.

Чтобы страховщики могли использовать собственные списки факторов, влияющих на цену ОСАГО, ЦБ с помощью нового указания расширил тарифный коридор на 11% в сторону увеличения и уменьшения. В итоге для самой массовой категории водителей – физлиц, собственников легковых авто, минимальная базовая ставка составляет 2471 рубль, а максимальная – 5436 рублей (до этого – от 2746 до 4942 рублей). Отметим, этот документ вступит в силу после того, как будет зарегистрирован в Минюсте.

По данным «Коммерсанта», новые факторы начнут влиять на стоимость ОСАГО после того, как будут внесены соответствующие изменения в постановление правительства 2005 года №567 «Об обмене информацией при осуществлении ОСАГО». Сейчас ГИБДД имеет право передавать в Российский союз автостраховщиков (РСА) только сведения об автомобилях, водительских правах граждан и конкретных авариях, а вот данных о нарушениях правил дорожного движения в этом списке нет.

Предполагается, что из-за введения личностных факторов общие будут в меньшей степени влиять на страховку. К примеру. снизить могут один из самых спорных коэффициентов – территориальный. В перспективе это может привести к тому, что для многих аккуратных автовладельцев ценник ОСАГО станет меньше. Однако, получится ли так на практике, мы узнаем позже.

Россия авто и общество законы

 

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