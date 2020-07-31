Тарифы на ОСАГО станут персональными: стандартизировать личностные факторы не будут

Цена обязательной автостраховки сейчас формируется для каждого водителя из базовой ставки (это значение компания выбирает для каждого региона РФ отдельно), которая умножается на различные коэффициенты – их значения зависят от возраста, стажа, истории аварийности, региона проживания, мощности двигателя его автомобиля и т.д. Напомним, в начале прошлого года стартовал первый этап реформы ОСАГО: тогда страховщики получили возможность менять базовую ставку в рамках более широкого диапазона (сейчас – от 2746 до 4942 рублей). Теперь же пришло время следующей стадии реформы.



Второй этап пройдёт в «урезанном» формате: согласно ему, страховщики с 24 августа 2020 года смогут самостоятельно устанавливать те факторы, которые, по их мнению, влияют на так называемый «уровень аварийной опасности» автовладельца. Как сообщалось ранее, в их число войдут штрафы за серьёзные нарушения ПДД, которые были зафиксированы сотрудниками ГИБДД (не дорожными камерами). Кроме того, ожидается, что в список войдут и личностные критерии – семейное положение, наличие у водителя детей, а также возраст и пробег автомобиля, наличие телематического устройства и иные факторы.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что сам перечень личностных характеристик водителей, которые будут учитывать страховые компании при расчёте стоимости ОСАГО, стандартизировать не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления методологии РСА Андрея Спирова. Он пояснил, что компании будут использовать «сложные схемы тарификации». При этом сами факторы и их количество у разных страховщиков может отличаться, как и их «перекрестное применение».



Он напомнил, что Банк России запретил при расчёте стоимости полиса ОСАГО использовать дискриминирующие человека факторы, которые в том числе связаны с национальной, языковой, расовой принадлежностью, а также с вероисповеданием клиентов и их должностным положением. Предполагается, что регулятор будет анализировать рынок: если выяснится, что страховщики используют для изменения тарифа какие-либо иные данные, не влияющие на убыточность, ЦБ может расширить список так называемых «неприемлемых факторов».

Все автостраховщики должны будут опубликовать на официальных сайтах свои полные списки влияющих на базовую ставку факторов. Также обязательным инструментом станет калькулятор, который позволит собственнику узнать, сколько ему придётся потратить на полис ОСАГО (с учётом всех «переменных») в конкретной компании: раз перечни критериев будут отличаться, цены на «автогражданку» в страховых тоже должны быть разными.



Ранее мы сообщали о том, что в очередной раз будет скорректирован используемый при расчёте цены «автогражданки» коэффициент возраста и стажа (КВС). Автомобилистам в возрасте от 22 до 24 лет, чей водительский стаж составляет 3-4 года, придётся платить за ОСАГО больше: значение КВС для них увеличили с 1,04 до 1,08. При этом для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более трёх лет коэффициент станет ниже. В случае, если стаж превышает 14 лет, коэффициент снизят с 0,93 до 0,90.

В прошлом месяце власти в очередной раз заговорили о том, что нужно повысить штраф за езду без действующего полиса ОСАГО. Напомним, сейчас его размер составляет 800 рублей (иной санкции для рецидивистов не предусмотрено), а со скидкой в течение 20 дней с момента выхода постановления выходит 400 рублей. Ранее предполагалось увеличить штраф за это нарушение до 2 тыс. рублей.

