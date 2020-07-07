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  • Цены на ОСАГО снова изменятся: страховка подорожает для молодых водителей с небольшим стажем

Цены на ОСАГО снова изменятся: страховка подорожает для молодых водителей с небольшим стажем

07.07.2020 209 0 0

В рамках индивидуализации «автогражданки» Банк России готовится ещё раз расширить тарифный коридор.

 

Для каждого водителя цена полиса ОСАГО формируется из базовой ставки (это значение компания выбирает для каждого региона РФ отдельно), которая умножается на ряд коэффициентов: они зависят от возраста, стажа, истории аварийности автомобилиста, региона проживания, мощности двигателя его автомобиля и т.д. В начале 2019 года страховщики получили возможность менять базовую ставку в рамках более широкого диапазона – на данный момент она варьируется от 2746 до 4942 рублей. Однако границы в ближайшее время станут ещё шире.

Центробанк предлагает снова расширить тарифный коридор: для физических лиц, собственников легковых автомобилей верхняя планка вырастет, а нижняя, соответственно, снизится на 10%. В итоге страховщики смогут выбирать базовую ставку из диапазона от 2476 до 5492 рублей. Причём с 24 августа компании будут выбирать это значение не для субъекта РФ в целом, а для каждого клиента в отдельности. Таким образом регулятор намерен сделать ОСАГО индивидуальнее. Предполагается, что в итоге водители, соблюдающие ПДД, смогут платить за полис меньше, чем лихачи.

Проект указания Банка России сейчас выложен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru. В документе указано, что тарифный коридор будет расширен и для других категорий клиентов. Так, для собственников грузовых машин, а также для юрлиц, владеющих «легковушками», он изменится на 20% в каждую из сторон. Для такси границы ставок станут шире сразу на 30%. Это позволит таксопаркам активнее использовать телематические устройства (приборы следят за манерой езды), чтобы оформлять страховку дешевле для тех водителей, которые ездят аккуратно.

Согласно новым правилам, которые ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, страховые компании смогут самостоятельно устанавливать те факторы, влияющие, по их мнению, на аварийную опасность автовладельца. Речь не только о штрафах за серьёзные нарушения ПДД, которые были зафиксированы сотрудниками ГИБДД. В список, к примеру, могут войти возраст и пробег автомобиля, наличие телематического устройства, даже семейное положение, наличие у водителя детей или иные факторы.

Страховщиков обяжут публиковать на их официальных сайтах полный список влияющих на базовую ставку факторов. Кроме того, обязательным инструментом станет калькулятор, который позволит собственнику узнать, сколько ему придётся потратить на полис ОСАГО (с учётом всех «переменных») в конкретной компании – ведь раз перечни факторов будут разниться, цены на «автогражданку» в страховых тоже должны отличаться.

В документе ЦБ перечислены те факторы, которые страховщикам нельзя использовать для изменения базовой ставки: к ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, а также вероисповедание и должностное положение. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, регулятор продолжит анализировать рынок: если выяснится, что страховщики используют для изменения тарифа какие-либо данные, не влияющие на убыточность, Банк России, возможно, расширит список так называемых «неприемлемых факторов».

Также в новом проекте ЦБ в очередной раз скорректирован коэффициент возраста и стажа (КВС). Автомобилистам в возрасте от 22 до 24 лет, чей водительский стаж составляет 3-4 года, придётся платить за ОСАГО больше: значение КВС для них увеличили с 1,04 до 1,08. При этом для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более трёх лет коэффициент станет ниже. В случае, если стаж превышает 14 лет, коэффициент снизят с 0,93 до 0,90.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что власти в очередной раз заговорили о повышении штрафа за езду без ОСАГО. Сейчас он составляет 800 рублей (иной санкции для рецидивистов не предусмотрено). Ранее предполагалось увеличить размер взыскания до 2 тыс. рублей.

Россия авто и общество законы

 

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