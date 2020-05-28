Не опять, а снова: власти заговорили о том, что штраф за езду без ОСАГО нужно повысить

ОСАГО на сегодняшний день является обязательным документом для всех, кто сидит за рулём (вне зависимости от того, являются ли они собственниками ТС или управляют им по доверенности). При проверке документов инспекторы ДПС имеют право попросить предъявить страховку (если полис на бумажном носителе) или же показать его на смартфоне (если клиент оформил договор в электронном формате).



По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), сейчас средний ценник «автогражданки» для физлиц, владельцев «легковушек», составляет примерно 5460 рублей. При этом штраф за езду без действующего полиса равен 800 рублей. Это нарушение ПДД входит в список тех, которые в течение 20-дневного «льготного» периода можно оплатить с 50-процентной скидкой. При этом для тех, кого поймали без «автогражданки» в очередной раз, более сурового наказания не предусмотрено.



Ранее российские законодатели уже не раз высказывались о том, что нынешний штраф не пугает водителей, которые сознательно не покупают «автогражданку». Ведь сейчас поймать таких автовладельцев могут только сотрудники ГИБДД в ходе проверки документов, а их в последнее время на дорогах стало меньше (функции контроля за соблюдением ПДД все больше переходят комплексам фиксации нарушений). Так что, даже если водитель без ОСАГО несколько раз за год попадётся инспекторам, это для него будет дешевле, чем покупать страховку.

Другой вопрос, если водитель без действующего полиса становится виновником ДТП. Напомним, по ОСАГО страхуется не имущество, жизнь и здоровье клиента, а его гражданская ответственность. То есть, если водитель устроил аварию, платить пострадавшим будет страховая компания (в пределах текущих лимитов – 400 тыс. рублей за материальный ущерб и 500 тыс. рублей раненым и семьям погибших). Если же у виновника страховки нет, но пострадавшей стороне придётся добиваться выплат непосредственно от виновника через суд (здесь уже никаких ограничений по суммам нет).



Сейчас об этом снова вспомнили: на этот раз повысить штрафы за езду без ОСАГО предлагает замглавы фракции «Справедливая Россия» Александр Тарнавский. При этом планку, до которой нужно увеличить взыскание, он не называет, ограничившись фразой, что штраф должен быть таким, «чтобы водитель несколько раз подумал прежде чем сесть за руль без действующего полиса».

Несколько лет назад подобные предложения уже звучали. При этом называлась и предполагаемая новая сумма взыскания за езду без действующего полиса ОСАГО. Предлагалось, к примеру, увеличить штраф до 5 тыс. рублей, чтобы он был примерно равен среднему ценнику годовой страховки. Позже инициаторы выступали за увеличение штрафа с нынешних 800 до 2 тыс. рублей. В это время уже активно велась подготовка к тому, чтобы водителей без «автогражданки» научились ловить дорожные камеры.



Отметим, комплексы фиксации нарушений всё ещё не выписывают штрафы за езду без ОСАГО. Хотя и со стороны ГИБДД, и со стороны информбазы страховщиков вроде бы все готово. Ранее сообщалось, что власти решали только, как именно наказывать водителей: оформлять постановление за проезд под каждой камерой или же выписывать штраф один раз в сутки.



Кстати, недавно стало известно, что камеры всё-таки будут помогать наказывать водителей без ОСАГО: в этом поможет система «Карантин», которая была разработана для того, чтобы следить за нарушителями режима самоизоляции в Москве. Предполагается, что комплексы фиксации будут искать в потоке автомобили без страховки и отправлять соответствующие оповещения на смартфоны сотрудников ГИБДД, чтобы те смогли остановить машину и выписать штраф за езду без ОСАГО.

По последним подсчётам, в России примерно 10% водителей управляют ТС без действующего полиса «автогражданки» (такие данные приведены в свежем отчёте информационного проекта «ОСАГО-общественная экспертиза»). Если сведения верны, то, получается, каждый десятый водитель в стране ездит либо без страховки, либо с фальшивым полисом (и, возможно, не подозревает об этом). На этом фоне идее повысить штраф за отсутствие ОСАГО в этот раз даже могут дать ход.



Ранее инициативе по повышению размера взыскания за это нарушение ПДД давали «отбой» в том числе из-за того, что страховщиков заставляли улучшить качество ремонта в рамках договоров «автогражданки». Как отметил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, сейчас число жалоб в сегменте ощутимо снизилось. Это значит, что власти могут вернуться к обсуждению вопроса ужесточения наказания для водителей без ОСАГО.

