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  • Вступили в силу изменения в ОСАГО: для части водителей страховка может стать дешевле

Вступили в силу изменения в ОСАГО: для части водителей страховка может стать дешевле

07.09.2020 58 0 0

А может и не стать, ведь решение страховщики будут принимать в индивидуальном порядке по каждому клиенту.

 

В России начали действовать иные тарифы в «автогражданке»: соответствующее указание Центробанка вступило в силу на минувших выходных. Документ позволяет страховщикам использовать для повышения или понижения базовой ставки для каждого клиента факторы, которые влияют на вероятность наступления страхового случая. В Банке России разрешили снизить минимальную ставку для владельцев легковых автомобилей до 2471 рубля (была 2746 рублей). В свою очередь верхняя отметка поднялась до 5436 рублей (была 4942 рубля).

Предполагается, что водителям, которых страховщик сочтёт аварийно опасными по ряду индивидуальных критериев, полис ОСАГО будет обходиться дороже (так как базовая ставка для них окажется выше). 

При этом в сегменте также ожидают, что для тех водителей, которых страховщики по тем же критериям определят как «аварийно безопасных», ОСАГО станет дешевле. То есть для них, предположительно, выберут более низкое значение базовой ставки. Предполагается, что это поспособствует развитию конкуренции в страховом секторе: то есть компании начнут предлагать аккуратным водителям более низкие ставки, чтобы увеличить свои портфели за счёт «прибыльных» клиентов. Сбудутся ли эти прогнозы, мы узнаем позже.

Также страховка для некоторых водителей может стать дешевле даже при прежней базовой ставке. Дело в том, что вступившее в силу указание ЦБ также снизило территориальный коэффициент по ОСАГО (КТ) в некоторых субъектах РФ – более чем в 180 населенных пунктах. Самое заметное снижение зафиксировано в Мурманске и Челябинске: теперь не 1,99, а 2,1; а также с 2 до 1,9 КТ снизился в Казани, Перми, Сургуте, Тюмени и Москве.

Помимо этого, документ Банка России снизил коэффициент возраста-стажа (КВС) для водителей в возрасте от 59 лет, у которых стаж управления ТС превышает три года. При этом для автомобилистов в возрасте от 22 до 24 лет, у которых стаж варьируется от трёх до четырёх лет, значение КВС, наоборот, увеличилось.

Напомним, в конце прошлого месяца вступило в силу другое указание ЦБ, согласно которому на ценник «автогражданки» начали влиять так называемые «индивидуальные» факторы. Сейчас страховщики могут увеличивать стоимость ОСАГО в случае числящихся за водителем повторных серьёзных нарушений ПДД (проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превышение скоростного лимита более чем на 60 км/ч). Важное условие: все эти нарушения должны быть пойманы не дорожными камерами, а сотрудниками ГИБДД. Помимо этого, полисы стали дороже для водителей, лишённых прав за управление ТС в нетрезвом состоянии, оставивших место ДТП, а также для тех, кто причинил вред участникам аварии. Для того, чтобы это начало работать, Российскому союзу автостраховщиков необходимо наладить обмен данными с МВД. 

Страховщики получили право использовать для определения ставки клиентов не только историю нарушений ПДД, но и иные индивидуальные факторы (система подобна каско), к примеру, наличие у автовладельца детей, возраст и пробег автомобиля, наличие телематического устройства и т.д. Отметим, ЦБ запретил при расчёте стоимости полиса использовать дискриминирующие человека факторы, которые в том числе связаны с национальной, языковой, расовой принадлежностью, с вероисповеданием водителей и их должностным положением.

Россия авто и общество законы

 

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