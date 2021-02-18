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  • Ошибка на ошибке: в России опять отзывают глохнущие Jeep Grand Cherokee

Ошибка на ошибке: в России опять отзывают глохнущие Jeep Grand Cherokee

18.02.2021 61 0 0

Под отзыв попали внедорожники Jeep Grand Cherokee прошлого поколения WK2 в дорестайлинговом кузове, произведённые в период с ноября 2010 года по май 2013 года и реализованные на российском рынке официальными дилерами. На них необходимо устранить потенциальный сбой в работе топливного насоса.

 

Речь идёт о давней проблеме, из-за которой Jeep уже отзывал внедорожники Grand Cherokee в 2014 и 2015 годах. Тогда выяснилось, что реле топливного насоса, установленное в электронном блоке TIPM (Totally Integrated Power Module) изготовлено с дефектом, из-за которого двигатель может заглохнуть в любой момент, в том числе на ходу, а это может спровоцировать тяжёлую аварию. Из-за конструктивных особенностей блока TIPM (он расположен под передним пассажирским сиденьем) заменить в нём реле невозможно, а менять весь блок — слишком дорого, поэтому компания решила установить новое внешнее реле, что потребовало от механиков довольно муторной и долгой возни с проводами.

Увы, проблему это не решило, жалобы от клиентов продолжали поступать. Оказалось, что установленное новое реле тоже таит опасность: его контакты могли быть загрязнены силиконом, что приводит к прежнему итогу — аварийной остановке двигателя. Теперь механики сервисных центров Jeep будут проверять, установлено на находящихся в группе риска внедорожниках внешнее реле или нет. Если установлено, его заменят на новое, а если не установлено, то придётся предварительно препарировать блок TIPM.

В США, согласно документам Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), под эту отзывную кампанию попали 380 748 Jeep Grand Cherokee. В России, согласно сообщению Росстандарта, на бесплатный ремонт отправятся 7545 внедорожников, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Добавим, что в начале этого года дебютировал абсолютно новый Jeep Grand Cherokee, и хочется верить, что он не станет частым фигурантом отзывных кампаний.

Россия отзывы отзывные кампании Jeep Jeep Grand Cherokee

 

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