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Оставшийся прибыльным даже в кризис Porsche вынужден задержать универсал Taycan

28.08.2020 60 0 0

Ожидалось, что пятидверная версия электрокара поступит в продажу уже в этом году, но ее придётся подождать до начала 2021-го.

 

Porsche представил свой электрический седан Taycan в начале сентября прошлого года. Премьера глобально ориентированной модели прошла одновременно в Германии, Китае и Канаде. До конца 2020-го немецкая марка планировала представить универсал модели – Taycan Cross Turismo. Однако, как оказалось, тем, кто нацелился на эту версию, придётся ещё ненадолго запастись терпением.

На фото: Porsche Taycan

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на главу Порше Оливера Блюма, Porsche Taycan Cross Turismo задерживается из-за высокого спроса на «электроседан». Во время вспышки COVID-19 в Европе и после неё компания зафиксировала всплеск интереса к своему «зелёному автомобилю». Так что теперь мощности завода, где налажен выпуск Taycan, вероятно заняты выпуском заказанных клиентами седанов. Универсалы же появятся не в конце текущего года, как ожидалось, а в начале следующего.

По данным Carsalesbase, за первую половину 2020 года дилеры в общей сложности продали 3231 экземпляр Taycan. При этом в январе было реализовано всего 220 машин, а в июне уже 1064 шт. В целом автомобили Porsche за первые шесть месяцев текущего года разошлись тиражом 30 571 шт., что почти на 13% меньше, чем годом ранее. 

На фото: салон Porsche Taycan

Несмотря на спад показателя продаж в Европе, по данным Bloomberg, марка Porsche оказалась одной из трёх, оставшихся прибыльными в течение первой половины текущего года. Также в этот список входят Tesla и Toyota. Судя по всему, меньше повезло другим автопроизводителям, которые также недавно заявили о своих «опаздывающих» из-за коронавируса моделях. Речь идёт, к примеру, о Ferrari SF90 Stradale, которого придётся подождать дольше на несколько месяцев, а также об отложенном короткобазном Land Rover Defender 90.

В основу Porsche Taycan Cross Turismo лёг концепт Mission E Cross Turismo, представленный в 2018 году. У «сарая» очевидно, будет более длинная (по сравнению с седаном) линия крыши и по-иному оформлена корма (вместо крышки багажника – полноценная пятая дверь). Это даст больше пространства для размещения вещей в заднем багажном отделении (у седана – 366 литров); спереди отсек наверняка останется таким же – объёмом 81 литр. Также у универсала Taycan будет больше дорожный просвет (у «четырёхдверки» – 144 мм).

На фото: концепт Porsche Mission E Cross Turismo
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На фото: концепт Porsche Mission E Cross Turismo
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На фото: концепт Porsche Mission E Cross Turismo
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Напомним, Тайкан базируется на электромобильной платформа PPE (Premium Platform Electric) разработки Porsche. «Начинка» у пятидверного электрокара Porsche, скорее всего, будет такой же, как у седана. В любой из версий система состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось), при этом задний является основным – он примерно вдвое мощнее переднего (который, кстати, вообще может отключаться). Совокупная отдача установки у исполнения 4S равна 530 л.с., у Turbo – 680 л.с., у версии у Turbo S – 761 л.с. На разгон с места до «сотни» базовой версии нужно 4,0 секунды, Turbo – 3,2 секунды, а Turbo S – 2,8 секунды. Максимальная скорость в первом случае составляет 250 км/ч, в двух оставшихся – 260 км/ч.

В полу Porsche Taycan расположена батарея ёмкостью либо 79,2 кВт*ч (у версии 4S), либо 93,4 кВт*ч (у Turbo и Turbo S). Запас хода на одной зарядке составляет в первом случае 407 км, во втором – 450 и 412 км соответственно (расчёт вели по циклу WLTP). На домашнем рынке ценник седана стартует с отметки 103 802 евро (эквивалентно примерно 9,2 млн рублей по текущему курсу).

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