Оставшийся прибыльным даже в кризис Porsche вынужден задержать универсал Taycan

Porsche представил свой электрический седан Taycan в начале сентября прошлого года. Премьера глобально ориентированной модели прошла одновременно в Германии, Китае и Канаде. До конца 2020-го немецкая марка планировала представить универсал модели – Taycan Cross Turismo. Однако, как оказалось, тем, кто нацелился на эту версию, придётся ещё ненадолго запастись терпением.
Как сообщает британский Autocar со ссылкой на главу Порше Оливера Блюма, Porsche Taycan Cross Turismo задерживается из-за высокого спроса на «электроседан». Во время вспышки COVID-19 в Европе и после неё компания зафиксировала всплеск интереса к своему «зелёному автомобилю». Так что теперь мощности завода, где налажен выпуск Taycan, вероятно заняты выпуском заказанных клиентами седанов. Универсалы же появятся не в конце текущего года, как ожидалось, а в начале следующего.
По данным Carsalesbase, за первую половину 2020 года дилеры в общей сложности продали 3231 экземпляр Taycan. При этом в январе было реализовано всего 220 машин, а в июне уже 1064 шт. В целом автомобили Porsche за первые шесть месяцев текущего года разошлись тиражом 30 571 шт., что почти на 13% меньше, чем годом ранее.
Несмотря на спад показателя продаж в Европе, по данным Bloomberg, марка Porsche оказалась одной из трёх, оставшихся прибыльными в течение первой половины текущего года. Также в этот список входят Tesla и Toyota. Судя по всему, меньше повезло другим автопроизводителям, которые также недавно заявили о своих «опаздывающих» из-за коронавируса моделях. Речь идёт, к примеру, о Ferrari SF90 Stradale, которого придётся подождать дольше на несколько месяцев, а также об отложенном короткобазном Land Rover Defender 90.
В основу Porsche Taycan Cross Turismo лёг концепт Mission E Cross Turismo, представленный в 2018 году. У «сарая» очевидно, будет более длинная (по сравнению с седаном) линия крыши и по-иному оформлена корма (вместо крышки багажника – полноценная пятая дверь). Это даст больше пространства для размещения вещей в заднем багажном отделении (у седана – 366 литров); спереди отсек наверняка останется таким же – объёмом 81 литр. Также у универсала Taycan будет больше дорожный просвет (у «четырёхдверки» – 144 мм).
Напомним, Тайкан базируется на электромобильной платформа PPE (Premium Platform Electric) разработки Porsche. «Начинка» у пятидверного электрокара Porsche, скорее всего, будет такой же, как у седана. В любой из версий система состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось), при этом задний является основным – он примерно вдвое мощнее переднего (который, кстати, вообще может отключаться). Совокупная отдача установки у исполнения 4S равна 530 л.с., у Turbo – 680 л.с., у версии у Turbo S – 761 л.с. На разгон с места до «сотни» базовой версии нужно 4,0 секунды, Turbo – 3,2 секунды, а Turbo S – 2,8 секунды. Максимальная скорость в первом случае составляет 250 км/ч, в двух оставшихся – 260 км/ч.
В полу Porsche Taycan расположена батарея ёмкостью либо 79,2 кВт*ч (у версии 4S), либо 93,4 кВт*ч (у Turbo и Turbo S). Запас хода на одной зарядке составляет в первом случае 407 км, во втором – 450 и 412 км соответственно (расчёт вели по циклу WLTP). На домашнем рынке ценник седана стартует с отметки 103 802 евро (эквивалентно примерно 9,2 млн рублей по текущему курсу).
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