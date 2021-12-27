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  • От Москвы до Санкт-Петербурга: платную трассу М-11 «Нева» продолжают достраивать

От Москвы до Санкт-Петербурга: платную трассу М-11 «Нева» продолжают достраивать

27.12.2021 78 0 0

Новым участком скоростной автодороги станет обход Твери. Строительство стартует уже в следующем году.

 

Чтобы добраться от Москвы до Санкт-Петербурга (или в обратном направлении) раньше водители использовали трассу М-10 «Россия», за проезд по ней платить не нужно. Теперь же есть альтернатива: речь идёт о платном дублёре М-11 «Нева». Напомним, изначально предполагалось, что трасса будет полностью открыта для движения уже к весне-лету 2018 года (к чемпионату мира по футболу). Но сроки завершения масштабного объекта переносились несколько раз, в итоге строительство этой скоростной автодороги официально было закончено только в конце 2019-го. О том, что у трассы появится новый участок, стало известно ещё в феврале прошлого года.

Речь идёт о северном обходе Твери. Как отметили в госкомпании «Автодор» (занимается платными дорогами в РФ), этот новый участок станет фактическим завершением формирования федеральной платной трассы М-11 «Нева». Этот отрезок пути позволит напрямую, без пересечений с другими трассами на одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург.

Проект строительства северного обхода города ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Сейчас председатель правления Автодора Вячеслав Петушенко и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили ряд организационных вопросов: в частности, были решены моменты, связанные с обеспечением стройки инертными материалами, а также с подготовкой территории.

На данный момент проектирование северного обхода Твери завершено, пока что документация проходит государственную экспертизу. Как сообщалось ранее, новая дорога будет четырёхполосной, с разделительной полосой и полноценным освещением. Проект предполагает строительство двух транспортных развязок – на Бежецк и Кимры. Кроме того, планируется возвести 28 искусственных сооружений, мост через реку Волгу (его длина превысит 1 км), а также площадки для отдыха водителей с санитарными модулями и пункты взимания платы.

Как сообщалось ранее, совокупная протяжённость нового участка платной трассы М-11 «Нева» окажется равна примерно 62 км, а расчётная скорость движения составит 150 км/ч. Строительство начнётся в 2022 году, более точный срок пока не указан. Также на данный момент не раскрывается и дата окончания работ по строительству северного обхода Твери.

В госкомпании составили прогноз, касающийся интенсивности движения на новом участке скоростной автодороги: предполагается, что в сутки по этому отрезку трассы М-11 будет проезжать в среднем до 21 тыс. автомобилей. За счёт северного обхода Твери время в пути между столицами сократится примерно на час (вместо 6 водитель проведёт в дороге 5 часов).

Отметим, на сегодняшний день протяжённость автодороги, которая соединяет две российские столицы, равна 669 км, из них на платные участки приходится 607 км. На большей части трассы М-11 «Нева» (в случае подходящих погодных условий) действует максимально допустимый в стране скоростной лимит – 130 км/ч.

Россия авто и общество дороги

 

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