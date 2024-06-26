Авто и технологии ×
  • Открыта регистрация на 19-ю международную выставку автомобильной индустрии «Интеравто»

Открыта регистрация на 19-ю международную выставку автомобильной индустрии «Интеравто»

26.06.2024 33 0 0

С 20 по 23 августа 2024 года в «Крокус Экспо» состоится самое ожидаемое событие для специалистов сферы автомобильной индустрии – 19-я международная выставка «Интеравто».

Более 18 лет выставка не только помогает развивать бизнес новым компаниям, но и укрепляет позиции крупных игроков из разных стран, способствует поиску клиентов, выступает в роли эффективной площадки для делового общения.

Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР).

В этом году на площади свыше 18 000 кв. м более 500 ведущих производителей и поставщиков из Китая и Республики Беларусь, а также 10 регионов России (Москва, Московская область, Кемеровская область, Брянская область, Воронежская область, Ярославская область, Калининградская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург) представят товары, услуги и новейшие решения из всех сфер автоиндустрии.

Посетители смогут ознакомиться с интересной, насыщенной новинками экспозицией. Среди тематических направлений выставки – автомобильные двигатели и их компоненты, инжиниринг и технологии для автомобильной индустрии, сырье и материалы для производства комплектующих, гаражное и диагностическое оборудование, инструменты для кузовного ремонта автомобилей, оборудование и комплектующие для автомоек, оснастка, лакокрасочные материалы, автомобильная химия, масла, охранные сигнализации и противоугонные системы, шины, автомобильные аксессуары и многое другое.

Среди участников «Интеравто»:

  • ПРИМО КОЛОР – лакокрасочные материалы для авторемонта;
  • МегаХимГрупп – авторемонтные лакокрасочные покрытия;
  • GOOD KING – наборы профессиональных инструментов для ремонта авто;
  • Рейнские масла – автомобильные масла и смазки;
  • Лоритон – производство автоэмалей;
  • ТОСОЛ-НН – химия для автомобилей;
  • EZID-AUTO – автомобильное освещение.

Значительную часть выставки займут компании из Китая, свои технологии на стендах покажут: Henan Hesu Group, SMILEV, TIMSUN, Chongqing Keima Mechanical and Electrical, Phika Auto и другие.

Всего за 4 дня специалисты смогут не только изучить широкий спектр автопромышленных изделий и познакомиться с новейшими разработками, но и найти новых партнеров и клиентов, наладить каналы сбыта продукции и заключить выгодные долгосрочные контракты.

Приглашаем пройти онлайн-регистрацию и запланировать посещение мероприятия заранее.

Ждём Вас с 20 по 23 августа в «Крокус Экспо»!

Реклама. АО «КРОКУС». erid: 2Vfnxw8xvGY

авто и общество выставки технологии авто и технологии

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты «На любой кошелек»: рейтинг интересных видеорегистраторов 2024 года Видеорегистратор без встроенного радар-детектора – по-прежнему один из самых популярных помощников водителя. Ценовой диапазон таких устройств сегодня очень широк, и самое дорогое стоит раз в... 118 0 4 26.06.2024
Статьи / Популярные вопросы Помеха справа: как работает это правило и почему ему нельзя всегда доверять Правило «помехи справа» заучил как мантру каждый водитель. Правда, некоторые не до конца понимают, как оно работает, а иные считают его универсальным решением в любых непонятных ситуациях. П... 825 0 0 24.06.2024
Статьи / Кабриолет Привезти к лету: пять самых доступных кабриолетов, которых нет на российском рынке Кабриолет – это романтично: солнышко над головой, ветерок шевелит волосы… Кабриолет – это непрактично: вечная пыль в салоне, маленький багажник… Кабриолет – это дорого: их цена всегда выше ц... 1388 0 2 23.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 97098 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 16304 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13371 20 172 14.03.2024
Change privacy settings