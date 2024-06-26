Открыта регистрация на 19-ю международную выставку автомобильной индустрии «Интеравто»

С 20 по 23 августа 2024 года в «Крокус Экспо» состоится самое ожидаемое событие для специалистов сферы автомобильной индустрии – 19-я международная выставка «Интеравто» .

Более 18 лет выставка не только помогает развивать бизнес новым компаниям, но и укрепляет позиции крупных игроков из разных стран, способствует поиску клиентов, выступает в роли эффективной площадки для делового общения.

Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР).

В этом году на площади свыше 18 000 кв. м более 500 ведущих производителей и поставщиков из Китая и Республики Беларусь, а также 10 регионов России (Москва, Московская область, Кемеровская область, Брянская область, Воронежская область, Ярославская область, Калининградская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург) представят товары, услуги и новейшие решения из всех сфер автоиндустрии.

Посетители смогут ознакомиться с интересной, насыщенной новинками экспозицией. Среди тематических направлений выставки – автомобильные двигатели и их компоненты, инжиниринг и технологии для автомобильной индустрии, сырье и материалы для производства комплектующих, гаражное и диагностическое оборудование, инструменты для кузовного ремонта автомобилей, оборудование и комплектующие для автомоек, оснастка, лакокрасочные материалы, автомобильная химия, масла, охранные сигнализации и противоугонные системы, шины, автомобильные аксессуары и многое другое.

Среди участников «Интеравто»:

ПРИМО КОЛОР – лакокрасочные материалы для авторемонта;



МегаХимГрупп – авторемонтные лакокрасочные покрытия;

GOOD KING – наборы профессиональных инструментов для ремонта авто;

Рейнские масла – автомобильные масла и смазки;

Лоритон – производство автоэмалей;

ТОСОЛ-НН – химия для автомобилей;

EZID-AUTO – автомобильное освещение.

Значительную часть выставки займут компании из Китая, свои технологии на стендах покажут: Henan Hesu Group, SMILEV, TIMSUN, Chongqing Keima Mechanical and Electrical, Phika Auto и другие.

Всего за 4 дня специалисты смогут не только изучить широкий спектр автопромышленных изделий и познакомиться с новейшими разработками, но и найти новых партнеров и клиентов, наладить каналы сбыта продукции и заключить выгодные долгосрочные контракты.

Приглашаем пройти онлайн-регистрацию и запланировать посещение мероприятия заранее.

Ждём Вас с 20 по 23 августа в «Крокус Экспо»!

Реклама. АО «КРОКУС». erid: 2Vfnxw8xvGY