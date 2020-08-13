Отравленные смазкой: в России отзывают внедорожники Mercedes-Benz G-Class

Под отзыв попали автомобили, произведённые в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года и реализованные в нашей стране официальными дилерами. На них нужно устранить сбой в работе блокировок дифференциалов.

Нынешнее поколение «геликов» не может похвастаться надёжностью: в апреле этого года внедорожники отзывали в России из-за двух дефектов — текущих турбокомпрессоров и рвущейся электропроводки в дверях. Теперь же до нашей страны докатилась глобальная отзывная кампания, связанная с неисправностью блокировок дифференциалов (напомним, что на Mercedes-Benz G-Class их три, и всё имеют принудительные блокировки).

Согласно документам американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), проблема с блокировками была выявлены ещё в июле 2018 года, когда дилеры Mercedes-Benz по всему миру получили от свежеиспечённых владельцев новых Гелендвагенов несколько жалоб на неисправность блокировки заднего межколёсного дифференциала.



Производитель забрал неисправные узлы на исследование и лишь к апрелю 2019 года установил, что проблема заключается в резисторе исполнительного механизма блокировки. Этот резистор разрушается под воздействием паров находящейся в дифференциале сернистой смазки, даёт неверное значение силы тока на выходе, из-за чего электронный блок управления считает дифференциал заблокированным (хотя на самом деле это не так) и отключает системы ESP и ABS — водитель получает соответствующее уведомление на щитке приборов. Езда без этих систем по дорогам может быть очень опасной. Брак случился по вине поставщика, отклонившегося без ведома автопроизводителя от заданной спецификации резистора.

К февралю 2020 года фирма Mercedes-Benz решилась на добровольный отзыв машин: в США он затронул 6300 «геликов», в России 1644 — список их VIN-номеров можно скачать здесь. Устранять неисправность будут путём установки на входящие в группу риска машины новых исполнительных механизмов блокировок с исправным, то есть устойчивым к агрессивной среде резистором.