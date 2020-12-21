Отстающий от конкурентов пикап Isuzu D-Max скоро сменит поколение в РФ

Пусть нынешнему грузовику Isuzu на нашем рынке пока далеко до моделей УАЗа, Toyota и Mitsubishi, но в отличие от соперников в ковидном 2020-м D-Max удалось выйти в «плюс». А у пикапа нового поколения есть шансы упрочить свои позиции.

Мировая премьера Isuzu D-Max новой, третьей по счету, генерации состоялась еще в 2019-м в Таиланде, где и расположена основная производственная площадка. В этом году свежий пикап добрался до Австралии и Европы, а в первой половине 2021-го такой грузовик привезут в Россию, о чем сегодня объявило местное подразделение Isuzu. Подробности о нашей версии обещают раскрыть ближе к началу продаж.

Напомним, D-Max второго поколения в строю с 2012-го, в РФ модель представлена с 2016 года. И хотя в российском офисе компании и называют свой пикап «одной из популярных моделей на рынке», до конкурентов ему все же еще далеко. Так, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам января-сентября 2020-го (более свежих данных пока нет), на нашем рынке было реализовано лишь 320 единиц D-Max, тогда как УАЗ Пикап за тот же период разошелся тиражом в 1858 экземпляров, дилерам Toyota было отгружено 1844 грузовика Hilux, объем продаж Mitsubishi L200 составил 1167 штук. Однако при этом за девять месяцев ковидного 2020-го D-Max уже превзошел свой прошлогодний результат (за весь 2019-й реализовано 285 единиц), а вот перечисленные конкуренты в «минусе» — продажи УАЗа упали на 29%, пикапа Тойоты – на 16%, L200 «просел» на 14%.

Isuzu D-Max нового поколения 1 / 3 Isuzu D-Max нового поколения 2 / 3 Isuzu D-Max нового поколения 3 / 3

У свежего D-Max в РФ есть шансы упрочить позиции, если, конечно, цены не загнут, ведь после смены поколений пикап переехал на новую рамную платформу, внутри стало просторнее, плюс в салоне применяются более качественные материалы отделки, рулевая колонка теперь регулируется по высоте и по вылету (у «второго» грузовика – только по высоте). А еще расширен список доступного оборудования: например, у глобальной версии имеются система мониторинга «слепых» зон и мультимедийный комплекс с 9-дюймовым тачскрином. Также модели положены климат-контроль, системы автоторможения и предупреждения о поперечном движении сзади, круиз-контроль.



Isuzu D-Max нового поколения

Двигатели новому пикапу достались от предшественника, но если базовый турбодизель 1.9 (150-163 л.с.) перешел почти без изменений, то трехлитровый турбодизель модернизировали – его отдача выросла со 177 до 190 л.с. Коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат», привод – задний или жестко подключаемый полный. При этом D-Max обзавелся электромагнитной блокировкой заднего дифференциала.



В России пикап второго поколения сегодня представлен только со 177-сильным дизелем 3.0. Уходящий Isuzu D-Max с полуторной кабиной стоит от 2 299 000 рублей, с двойной – от 2 390 000 рублей (указаны цены машин 2020 модельного года).

Isuzu D-Max нового поколения

Увы, созданный на базе «третьего» грузовика внедорожник MU-X новой генерации для РФ пока не анонсирован.

