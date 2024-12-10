Отзывы о топливной карте «ОПТИ 24» – все преимущества цифровой платформы

Оптимизация затрат и повышение прозрачности рабочих процессов становятся приоритетами транспортных компаний. Сегодня отрасль переживает цифровую революцию – технологические сервисы помогают перевозчикам повысить экономическую эффективность бизнеса. Одно из таких решений – экосистема «ОПТИ 24», объединившая топливные карты, онлайн-платформу для управления расходами и сеть собственных и партнерских АЗС. Насколько удобен сервис логистическим компаниям? Ответ на этот вопрос дадут отзывы о топливных картах «ОПТИ 24».

От бумаги к «цифре»

«ОПТИ 24» вышла на рынок в 2018 году. Цифровая платформа запущена компанией «Газпром нефть» с целью оказания комплексных услуг бизнесу, занимающемуся перевозками. На первых этапах работы клиентам приходилось лично посещать офис, на подписание договора о сотрудничестве уходило несколько дней, а топливные карты были пластиковые. Практически сразу компания поняла, что такая схема неудобна перевозчикам, и приступила к доработке решения.

Окончательный переход на «цифру» состоялся в 2019 году, и сегодня перевозчики могут заключить договор, не выходя из офиса – взаимодействие с сервисом проходит в дистанционном формате. С помощью топливных карт от «Газпром нефти» клиенты могут оплачивать не только топливо, но и сопутствующие услуги: мойку, шиномонтаж, техническое обслуживание и многое другое. Представители бизнеса контролируют расходы через личный кабинет и мобильное приложение «ОПТИ 24». В начале месяца, следующего за отчетным, сервис присылает клиентам документы, дающие право на вычет НДС.

Технические возможности

Подключиться к системе можно онлайн. Клиенту достаточно отправить заявку с приложением пакета учредительных документов, и в течение получаса придет ссылка на вход в систему. Персональный менеджер и служба технической поддержки помогают компаниям на всех этапах внедрения решения – от выпуска виртуальных карт до интеграции с учетными системами клиента.

Клиент получает круглосуточный доступ в личный кабинет, где может:

просматривать условия договора;

отслеживать все транзакции;

управлять виртуальными картами – устанавливать лимиты, выпускать, блокировать;

пополнять топливный счет;

получать информацию о ближайшей АЗС, ассортименте топлива и ценам;

пользоваться акционными предложениями партнеров.

Для юридических лиц «ОПТИ 24» предлагает два способа работы с топливными картами. В первом случае оплата проходит с единого счета, во втором к каждой карте привязывается свой отдельный «электронный кошелек». Второй карточный продукт появился по просьбе одного из крупных грузоперевозчиков и стал доступен всем клиентам.

Пополнить счет можно в любое время суток разными способами: через онлайн-банкинг, переводом с помощью УИП, с личной или бизнес-карты либо воспользоваться сервисом Сбера «Кредит в корзине». Средства на топливный счет поступают мгновенно. При критическом снижении баланса система присылает клиенту уведомление, что позволяет контролировать состояние счета. Такое уведомление получают пользователи, которые подключили эту опцию в личном кабинете.

Водители получают доступ к сервису через мобильное приложение с привязанной виртуальной картой. Это намного удобнее, чем возить с собой пластик. Смартфон труднее потерять или забыть, он всегда находится под рукой. С помощью приложения водители могут оплатить топливо на кассе или из салона автомобиля. Функция дистанционной заправки появилась в сервисе еще в 2020 году.

Отказ от бумажных носителей

Классический учет расходов на топливо – процесс трудоемкий. Еще десять лет назад бухгалтерским службам приходилось принимать горы чеков от водителей, составлять авансовые отчеты, готовить платежные поручения на возмещение расходов. «ОПТИ 24» от «Газпром нефть» оптимизирует эту работу. Система выводит отчеты со всеми транзакциями, а сервис электронного документооборота позволяет быстро обмениваться документами без подписей и печатей на бумажных носителях. Если компания еще не подключена к ЭДО, клиенту нужно подать заявку – все остальное сделает персональный менеджер.

Существенно упрощает жизнь бухгалтерии подключение сервиса через API. Это решение подходит компаниям, располагающим собственным сервером и внедрившим корпоративную CRM, 1С или другую систему учета. Программное обеспечение позволяет исключить целый ряд рутинных операций:

обработку информации о заправках транспорта;

конвертацию и загрузку файлов с отчетностью;

ручной контроль потребления топлива.

С помощью API в режиме реального времени можно сопоставлять данные с датчиков уровнемера топлива в системе телеметрии и таким образом пресекать попытки хищений со стороны водителей. Цены на карте АЗС обновляются автоматически в зависимости от проложенного маршрута. Логист может управлять лимитами напрямую из своей учетной записи, а ответственное лицо компании – получать информацию о подозрительных транзакциях без входа в личный кабинет. Разработчики «ОПТИ 24» помогают настроить API под любые запросы клиента.

Качественный бензин и широкая сеть АЗС

Топливная карта «ОПТИ 24» «Газпром нефти» работает на всех заправках ГПН и на станциях партнеров общим числом более семи тысяч. Бензин и дизельное топливо прекрасно зарекомендовало себя на рынке благодаря высокому качеству. Компания контролирует параметры топлива на всех этапах транспортировки – от нефтебазы до АЗС.

В партнерах у «ОПТИ 24» более 500 сервисных станций, оказывающих услуги шиномонтажа, технического обслуживания, мойки. Дополнительные сервисы можно оплатить виртуальной картой «ОПТИ 24», при этом клиент сэкономит на сопутствующих услугах до 20% от их стоимости. Топливо также предоставляется со скидкой, которая в настоящий момент доходит до 5%.

Предложение «ОПТИ 24» оказалось востребовано на рынке. Ежедневно сервисом пользуется более полумиллиона водителей, а количество заправочных комплексов только за 2024 год выросло на 24%. Топливные карты «Газпром нефть» в комплексе с цифровой экосистемой помогают не только экономить на топливе и сокращать трудозатраты на обработку документов, но и строить оптимальные маршруты, что дает возможность перевозчикам повысить экономическую эффективность бизнеса.

Отзывы клиентов «ОПТИ 24»

Отзывы клиентов «ОПТИ 24» свидетельствуют о том, повышение прозрачности расходов и контроль водителей помогают существенно сократить затраты на обслуживание автопарка. Система позволяет выставлять лимиты и ограничения по видам расходов. К примеру, водитель имеет право оплачивать топливо, но не может купить товары и еду в кафе АЗС. Можно ограничить количество топлива в литрах на неделю или месяц, установить определенную локацию и отметить для заправки определенные АЗС. Все это помогает контролировать рабочий процесс.

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Остаться в дороге без топлива невозможно, пополнить баланс можно переводом с любой банковской карты. Деньги поступят на счет моментально, включая выходные и праздничные дни.

В отзывах о топливных картах «ОПТИ 24» клиенты отмечают, что благодаря сервису они всегда знают, где можно заправиться недорого, и могут планировать поездку. Система проложит оптимальный маршрут и позволит сэкономить средства.

Отзывы о топливных картах «ОПТИ 24» подтверждают, что водителям сервис удобен. Оплата через приложение снимает необходимость получать и хранить чеки, тратить на топливо наличные средства, отчитываться в бухгалтерию. Водители хвалят приложение за стабильную работу и наличие разных вариантов оплаты – даже в зоне нестабильного интернета.

Одно из ключевых преимуществ «Газпром нефти» – высокое качество топлива. Но с ростом клиентской базы на станциях в час пик бывают перегрузки, что не нравится водителям. В ответ на критику «ОПТИ 24» постоянно расширяет сеть доступных АЗС и внедряет систему самообслуживания, сокращающую время на заправку.

Заключение

Сегодня к сервису «ОПТИ 24» подключено более 50 тысяч юридических лиц в 81 регионе России. Популярность платформы постоянно растет на фоне непростой экономической ситуации, в которой оказалась транспортная отрасль. Жесткая политика регулятора и удорожание кредитов сокращают возможности для обновления автопарка, а рост цен на запчасти побуждает задуматься об экономии. «ОПТИ 24» дает возможность высвободить средства, которые ранее уходили на оплату топлива, и направить их на другие нужды.

Компания постоянно дорабатывает свои решения, внедряет новые сервисы. Специалисты «Газпром нефти» анализируют запросы клиентов и добавляют только востребованный функционал. Только в 2024 году компания внедрила два новых сервиса и далее намерена придерживаться персонализированного подхода. Представители «Газпром нефти» отмечают, что перспективы развития «ОПТИ 24» зависят только от потребностей клиентов и готовы предлагать бизнесу уникальные кастомизированные решения.

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