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Pagani Imola Roadster: мощнее, изящнее и дороже, чем исходное купе

24.11.2023 56 0 0

Итальянская компания Pagani Automobili представила очередной лимитированный проект — лишённый крыши суперкар Imola Roadster с 850-сильным V12, будет выпущено всего 8 экземпляров.

Купе Pagani Imola дебютировало ещё в феврале 2020 года и, на первый взгляд, немного странно, что одноимённый родстер появился с таким большим временным лагом, но дело в том, что для открытой версии компания Pagani существенно перекроила кузов, для чего потребовалась длительная аэродинамическая проработка. Вдобавок Pagani в принципе делает очень мало машин, очередь за ними огромная, спешить и гнаться за тиражами итальянская компания совершенно не собирается.

Исходное купе Imola — это своеобразная более драйверская версия модели Huayra, ориентированная преимущественно на гоночный трек, но при этом сертифицированная для использования на дорогах общего пользования. Главным отличием Imola от Huayra стал переработанный кузов с развитым и более эффективным аэродинамическим оперением, из-за этого оперения немного пострадал скульптурный образ Huayra, зато динамические качества оказались на высоте.

В Imola Roadster компания Pagani сумела чудесным образом совместить ювелирное изящество Huayra ﻿с эффективной аэродинамикой: по сравнению с купе Imola кузов стал более гладким, полностью переделан дизайн боковин, скорректирована форма передка и кормы, заново разработан капот и обтекатели за кокпитом, большая работа проведена с внутренней аэродинамикой, чтобы обеспечить достаточное охлаждение более мощному двигателю и тормозам. Pagani утверждает, при скорости 280 км/ч аэродинамическое оперение Imola Roadster обеспечивает 600 кг прижимной нагрузки. Боковые перегрузки до 2,2g также в значительной степени обеспечиваются за счёт аэродинамики.

Pagani Imola Roadster весит 1260 кг — всего на 14 кг больше, чем купе. В основе кузова лежит монокок, изготовленный из композитов Carbo-Titanium HP62-G2 и Carbo-Triax HP62, сверхлёгкое лакокрасочное покрытие Acquarello Light позволило уменьшить массу автомобиля на 5 кг без потери защитных свойств и глубины цвета. Подвеска — пружинная, на двойных алюминиевых поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами с электронным управлением. Карбон-керамические тормоза поставляет Brembo, размер передних дисков — 398х36 мм (6-поршневые суппорты), задних — 380х34 мм (4-поршневые суппорты). Ажурные кованые колёса обуты в разработанные специально для этой модели покрышки Pirelli P Zero Trofeo RS размерности 265/30 R 20 спереди и 355/25 R 21 сзади.

Мощность 6,0-литрового битрубомотора Mercedes-AMG V12 для родстера увеличена с 827 до 850 л.с. при неизменном максимальном крутящем моменте в 1100 Нм, вся мощность подаётся на задние колёса через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач Xtrac с одним сцеплением и электромеханический дифференциал. Максимальная скорость суперкара ограничена на отметке 350 км/ч.

Все запланированные к выпуску восемь экземпляров Pagani Imola Roadster, вероятно, уже проданы, цена не названа, но она точно выше, чем у купе, каждый экземпляр которого обошёлся заказчику в 5 млн евро.

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