Pango Cars выступит на конференции для профессиональных продавцов автомобилей Haraba

1 июня 2025 года в Москве пройдет шестая федеральная конференция Haraba от Авито Авто, объединяющая профессиональных продавцов автомобилей, дилеров и автоэкспертов. Участники обсудят вызовы вторичного авторынка, актуальные стратегии роста и новые инструменты, которые помогают развивать бизнес.

За годы проведения конференция Haraba стала традиционной площадкой для честного диалога между игроками отрасли о будущем рынка. Программа мероприятия построена на основе реальных проблем и вызовов, с которыми сталкиваются профессиональные продавцы. Поэтому акцент сделан на максимальной практической пользе: участников ждут дискуссии, открытые диалоги и выступления с примерами из практики.

Одним из важных аспектов, которые будут обсуждаться на конференции, станут изменения, происходящие на авторынке в 2025 году. О наиболее значимых тенденциях и о том, как на них реагировать, расскажет Сергей Хахулин, руководитель направления профессиональных продавцов в Авито Авто.

Также внимание будет уделено вопросам повышения эффективности работы на авторынке. Одним из центральных блоков конференции станет панельная дискуссия «Как расти в кризис?», в которой примут участие представители крупных автобизнесов – Владимир Попов («Фаворит Моторс»), Сергей Фирсов (Pango Cars), Дамир Масягутов («Автолидер 34») и другие. Модератором выступит Гаджи Курбанов, директор направления стратегических инициатив и партнерств Авито Авто и основатель Haraba. Эксперты поделятся своими историями и расскажут о стратегиях, которые помогли им сохранить и развить бизнес. Участники смогут обменяться опытом для повышения прибыльности своего дела.

Прозрачность рынка станет еще одной ключевой темой мероприятия: участники обсудят, как техническая поддержка влияет на успешность сделок и зачем профпродавцам выстраивать репутацию. Представитель автобизнеса Евгений Степаненко расскажет историю своего роста от начинающего продавца машин до владельца автосалона Cars 40 в Калуге – пример того, как можно вырасти даже в условиях нестабильности. Также состоится дискуссия с Михаилом Честным и Гаджи Курбановым о том, как создать личный бренд, который работает на доверие и рост.

Для Авито Авто важно не просто предоставлять платформу для взаимодействия продавцов и покупателей автомобилей, но создавать сообщество, где профессионалы могут учиться, развивать свои навыки и вместе менять рынок к лучшему, делая его прозрачнее и безопаснее для всех. Конференция Haraba – это площадка, где в прямом разговоре с экспертами-практиками любой профессиональный продавец сможет найти ответы на волнующие его вопросы и получить стимулы для дальнейшего роста бизнеса. Сергей Хахулин директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» Авито Авто

Партнером конференции в этом году выступит Pango Cars – федеральная автомобильная экосистема, специализирующаяся на продаже автомобилей с пробегом от проверенных дилеров.

Сегодня автобизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами — меняются ожидания клиентов, усиливается конкуренция, возрастает роль технологий. В таких условиях особенно важно объединяться, делиться опытом и искать решения вместе. Конференция Haraba — именно то место, где рождаются идеи, помогающие расти даже в непростое время. Для Pango Cars участие в этом диалоге — возможность быть частью перемен и вносить вклад в развитие цивилизованного и прозрачного рынка. Антон Ганжа руководитель автомобильной системы Pango Cars

В финале мероприятия специально для участников выступит известный российский комик, который в юмористической форме поделится своим видением о том, что сейчас происходит на российском авторынке.

Конференция пройдёт офлайн в концертном зале «Академия». Также в день мероприятия 1 июня будет доступна онлайн-трансляция и запись события в сообществе мероприятия ВКонтакте и на YouTube-канале.

Партнёрский материал