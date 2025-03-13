Авто с пробегом ×

Pango Cars запускает продажи авто с пробегом на Ozon

13.03.2025 97 1 0

Ozon расширяет категорию «Транспортные средства». Для покупки на платформе стали доступны автомобили с пробегом от проверенных дилеров. Отображение финальной цены автомобиля в карточке товара, актуальная информация о наличии, доставка к дому и гарантия безопасности сделки от Ozon сделают процесс покупки удобным и безопасным. 

Процесс приобретения автомобиля с пробегом не отличается от покупки нового транспортного средства. Все машины на онлайн-витрине гарантированно есть в наличии у дилера по указанной стоимости. Например, на Ozon уже можно найти Audi, Geely, Jetour, Lada, Haval и другие авто с пробегом от бренда Pango Cars, который специализируется на продажах от проверенных дилеров. Купить их могут клиенты из Москвы, Московской области и Краснодара. В будущем география продаж будет расширяться. 

Все представленные машины прошли техническую и юридическую проверки. Чтобы принять решение о покупке, клиенты могут запросить диагностическую карту и историю автомобиля в чате с продавцом. Кроме того, все автомобили с пробегом от Pango Cars сертифицированы по программе Pango Select, которая предусматривает постгарантийную поддержку на основные узлы и агрегаты в течение года или по достижении 20 000 км пробега при соблюдении условий эксплуатации. 

Приобрести машину с пробегом можно только по предоплате – автомобиль привезут в заранее согласованное место в зоне доставки, также клиент может самостоятельно забрать его у продавца. После осмотра машины покупатель вправе отказаться от приобретения. В таком случае Ozon как гарант сделки вернет пользователю деньги. 

Автомобильный рынок стремительно меняется, и онлайн-продажи становятся новым стандартом. Запуск категории автомобилей с пробегом на Ozon – важный шаг, который делает покупку машины таким же удобным процессом, как заказ любого другого товара. В Pango Cars мы поддерживаем этот тренд, предлагая сертифицированные авто и постгарантийную поддержку.
Антон Ганжа
руководитель автомобильной системы Pango Cars

В 2023 году Ozon первым из маркетплейсов начал продавать автомобили. С тех пор клиенты заказали у нас больше 1500 машин, но главное – они привыкли выбирать даже такие технически сложные товары онлайн. Например, в 4 квартале прошлого года покупатели заказали на Ozon в 6 раз больше авто, чем годом ранее. Сейчас мы выходим в новый сегмент рынка, чтобы дать нашим покупателям больше возможностей для выбора. Ассортимент автомобилей с пробегом будет расширяться.
Алексей Махмудов
руководитель Ozon Авто

Категория «Автомобили с пробегом» уже доступна на Ozon в разделе «Транспортные средства». Товары категории дополнительно выделены специальным бейджем «С пробегом». 

Партнёрский материал

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1 комментарий
13.03.2025 14:14
Иван Сергеев

Неужто найдутся лохи, готовые вслепую покупать перевернутые битки под видом нормальных авто? Хотя немамонтов еще не на одно столетие хватит в России.

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