Паркетник Geely за 500 000 рублей обновлён: другой дизайн и более мощный мотор

Паркетник Geely за 500 000 рублей обновлён: другой дизайн и более мощный мотор

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Компактный псевдокросс Geely пользовался неплохим спросом на домашнем рынке, однако в конце года продажи модели серьезно просели.
 

Паркетник Vision X3 стартовал в Поднебесной лишь в августе 2017 года, за пять месяцев он разошелся по стране тиражом в 31 233 экземпляра. В январе-ноябре 2018-го дилеры продавали где-то по 10 000 таких машин ежемесячно, однако в декабре продажи рухнули до 3080 единиц. Так что скорый рестайлинг модели вполне оправдан: снимки посвежевшего автомобиля внесли в базу министерства промышленности Китая.

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Псевдокросс получил новые бамперы, на радиаторной решетке вместо «кругов» появились хромированные плашки, «бумеранги» дневных ходовых огней заменили полосками. Напомним, Vision X3 построен на базе хэтча Geely SC5-RV образца 2010 года (также известен под именем GC5). После рестайлинга габариты паркетника не изменились: длина равна 4005 мм, колесная база составляет 2480 мм. По первому показателю «китаец» лишь немного не дотягивает до Renault Sandero Stepway (4083 мм), хотя расстояние между осями у «пятидверки» французской марки больше (2589 мм).

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Посвежевший Geely Vision X3 по-прежнему оснащается полуторалитровым «атмосферником», но мощность двигателя выросла со 102 до 109 л.с. Пока неизвестно, изменился ли крутящий момент, у мотора дореформенной модели он равен 141 Нм. Коробки китайский сертификационный орган также не указывает, но они, скорее всего, те же – пятиступенчатая «механика» или четырехступенчатый «автомат». Привод только передний.

Дата и место премьеры обновленного «икс-третьего» не объявлены. Не исключено, что модель представят в рамках Шанхайского автосалона, который откроется в апреле. Дореформенный псевдокроссовер сегодня стоит от 50 900 юаней, что эквивалентно примерно 500 000 рублей по актуальному курсу. Вряд ли рестайлинговый Vision X3 сильно подорожает.

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Дорестайлинговый Geely Vision X3
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Дорестайлинговый Geely Vision X3
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Дорестайлинговый Geely Vision X3

В России паркетник не представлен, продавать его в нашей стране компания Geely не планирует, а ведь он вполне бы мог составить конкуренцию и уже упомянутому Renault Sandero Stepway, и Lada Xray.

Между тем Geely готовит новинки и для российского рынка. Так, совсем скоро у нас начнутся продажи посвежевшего кроссовера Emgrand X7, еще обещан флагманский SUV Atlas с турбомотором 1.8. Кроме того, в этом году до РФ может добраться паркетник, который на родине известен под именем Binyue.

 

Авторынок Новинки китайские автомобили крососверы хэтчбеки Geely Vision X3
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