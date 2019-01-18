Паркетник Geely за 500 000 рублей обновлён: другой дизайн и более мощный мотор

Компактный псевдокросс Geely пользовался неплохим спросом на домашнем рынке, однако в конце года продажи модели серьезно просели.

Паркетник Vision X3 стартовал в Поднебесной лишь в августе 2017 года, за пять месяцев он разошелся по стране тиражом в 31 233 экземпляра. В январе-ноябре 2018-го дилеры продавали где-то по 10 000 таких машин ежемесячно, однако в декабре продажи рухнули до 3080 единиц. Так что скорый рестайлинг модели вполне оправдан: снимки посвежевшего автомобиля внесли в базу министерства промышленности Китая.

Псевдокросс получил новые бамперы, на радиаторной решетке вместо «кругов» появились хромированные плашки, «бумеранги» дневных ходовых огней заменили полосками. Напомним, Vision X3 построен на базе хэтча Geely SC5-RV образца 2010 года (также известен под именем GC5). После рестайлинга габариты паркетника не изменились: длина равна 4005 мм, колесная база составляет 2480 мм. По первому показателю «китаец» лишь немного не дотягивает до Renault Sandero Stepway (4083 мм), хотя расстояние между осями у «пятидверки» французской марки больше (2589 мм).

Посвежевший Geely Vision X3 по-прежнему оснащается полуторалитровым «атмосферником», но мощность двигателя выросла со 102 до 109 л.с. Пока неизвестно, изменился ли крутящий момент, у мотора дореформенной модели он равен 141 Нм. Коробки китайский сертификационный орган также не указывает, но они, скорее всего, те же – пятиступенчатая «механика» или четырехступенчатый «автомат». Привод только передний.

Дата и место премьеры обновленного «икс-третьего» не объявлены. Не исключено, что модель представят в рамках Шанхайского автосалона, который откроется в апреле. Дореформенный псевдокроссовер сегодня стоит от 50 900 юаней, что эквивалентно примерно 500 000 рублей по актуальному курсу. Вряд ли рестайлинговый Vision X3 сильно подорожает.

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В России паркетник не представлен, продавать его в нашей стране компания Geely не планирует, а ведь он вполне бы мог составить конкуренцию и уже упомянутому Renault Sandero Stepway, и Lada Xray.

Между тем Geely готовит новинки и для российского рынка. Так, совсем скоро у нас начнутся продажи посвежевшего кроссовера Emgrand X7, еще обещан флагманский SUV Atlas с турбомотором 1.8. Кроме того, в этом году до РФ может добраться паркетник, который на родине известен под именем Binyue.