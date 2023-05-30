Парный дрифт гоночных КАМАЗов: 3 и 4 июня Нижний Новгород встречает второй этап RDS GP

Уже в эти выходные поклонников управляемого заноса ждут яркие и необычные заезды на «Нижегородском кольце».

Звезды дрифта Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян и Дамир Идиятулин нацелены отыграться за поражения на старте сезона. А дебютант серии Антон Козлов приедет в статусе лидера чемпионата;

Сразу два российских гиперкара Flanker F на этапе – Сергей Кабаргин возвращается в борьбу;

Пилоты «КАМАЗ-мастер» осваивают дрифт – впервые отправят в парный управляемый занос прославленные грузовики «Дакара» и «Шелкового пути»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, Россия – 30 мая 2023. Сильнейшие пилоты главного чемпионата страны по дрифту возвращаются на трассу – 3 и 4 июня в Нижнем Новгороде пройдет второй этап Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP). После сенсационного расклада сил на старте сезона уик-энд в Нижнем Новгороде должен определить реальное положение дел – действительно ли дебютанты серии способны затмить легендарных пилотов или же звезды дрифта смогут отыграться у амбициозных новичков?

Изюминкой предстоящего этапа станет уникальный формат заезда – впервые в истории в парном дрифте встретятся два гоночных грузовика прославленной команды «КАМАЗ-мастер» под управлением легенд «Дакара» и «Шёлкового пути» Эдуарда Николаева и Антона Шибалова.

Вместе с болельщиками на трибунах увидеть весь уик-энд в полном формате смогут зрители RDS TV – в прямой видеотрансляции на платформе будут показаны квалификация и парные заезды, включая выступления «КАМАЗ-мастер».

Антон Козлов и талантливые дебютанты возвращаются на знакомую трассу

Первый этап нового сезона RDS GP преподнёс немало сюрпризов. Не в последнюю очередь из-за капризов погоды и технических проблем вышло так, что ряд опытнейших пилотов выбыли из борьбы ещё на стадии ТОП 16. А дебютанты главной дрифт-серии страны показали свои амбиции, дойдя до ТОП 8, полуфинала и финала.

Новоиспечённый лидер личного зачёта RDS GP Антон Козлов (Carville Racing) и его молодые соперники Тимофей Добровольский (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и Денис Сорокопуд (LUKOIL Racing Drift Team) хорошо знают трассу «Нижегородское кольцо» по этапам межрегиональной серии RDS EUROPE. Все трое точно выложатся по полной, чтобы продемонстрировать весь свой потенциал – можно смело ждать приятных сюрпризов.

Георгий Чивчян и Дамир Идиятулин на пути к очередному рекорду

Не менее голодны до успеха и легенды RDS GP. Фаворитом в сражении за победу будет Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) – он рекордсмен по количеству выигранных этапов на «Нижегородском кольце». И теперь у Гочи есть шанс одержать уже восьмую победу в Нижнем Новгороде.

Претендент на другой рекорд – Дамир Идиятулин («SINTEC • FRESH Маркетплейс»), который после триумфальной 100-балльной квалификации на Moscow Raceway претендует на то, чтобы стать первым в истории RDS GP пилотом, набравшим максимум баллов на двух разных трассах. Впрочем, серьёзным соперником Дамира на пути к этому рекорду будет его напарник по команде Евгений Лосев. Если пилот наконец-то найдёт общий язык с новой Toyota Supra A80, можно ждать сенсаций.

У действующего чемпиона RDS GP Аркадия Цареградцева («FailCrew x ДаркСайд») задач на предстоящий этап больше. Во-первых, ему предстоит убедиться в надёжности своего автомобиля, чтобы добиться высокого результата. Во-вторых, на «Нижегородском кольце» Цареградцеву обязательно нужно призовое место, если он нацелен сохранить свой чемпионский титул по итогам сезона.

Усиление STAR PЁR STARS AIMOL и надежды TimeUp

Еще одна интрига уик-энда в Нижнем Новгороде – возвращение в RDS GP Сергея Кабаргина (ddKaba). Легендарный пилот STAR PЁR STARS AIMOL и создатель гиперкара Flanker F пропустил первый этап в Москве и сейчас готов ворваться в борьбу. Как и Борис Абрамов, который тоже начнет соревнования в RDS GP 2023 со второго этапа.

Можно ждать приятных сюрпризов от Дмитрия Ермохина (STAR PЁR STARS AIMOL). В прошлом году он уже был в шаге от победы на «Нижегородском кольце», да и новый сезон начал весьма уверенно. Конечно, способен удивить и любимец публики Чарльз НГ, который уже дважды приезжает на гиперкаре Flanker F на подиум. У всей этой четвёрки пилотов есть возможность оказаться в основном составе STAR PЁR STARS AIMOL, который будет объявлен непосредственно перед этапом.

А у молодого коллектива TimeUp состав не меняется. Если техника не подведёт, то Леонид Шнайдер, Данила Скоробогатов и Максим Гроссман будут в числе претендентов на самые высокие позиции. Равно как и представители LUKOIL Racing Drift Team Андрей Астапов и Григорий Гусев – пилоты сильные, опытные, но пока не проявившие себя в полной мере в этом сезоне.

Впервые в истории – парный дрифт грузовиков «КАМАЗ-мастер»

В главный чемпионат страны по дрифту стремятся и представители других дисциплин. Впервые в истории российского дрифта пилоты легендарной команды «КАМАЗ-мастер» устроят парный дрифт на своих гоночных грузовиках.

Показательные заезды проведут пятикратный чемпион внедорожного марафона «Дакар» и призёр многочисленных ралли-рейдов Эдуард Николаев и многократный победитель ралли-марафонов Africa Race, «Шёлковый путь» и других гонок Антон Шибалов. Столь опытным пилотам впервые в карьере предстоит выступить в рамках официальных соревнований по дрифту.

На трассу «Нижегородское кольцо» пилоты прославленной «Синей армады» выведут грузовики для ралли-рейдов, но демонстрировать возможности техники и собственного таланта гонщикам предстоит на непривычном асфальтовом покрытии. Тем интереснее дебют «КАМАЗ-мастер» в RDS GP будет и для спортсменов, и для зрителей.

Судейская бригада RDS GP 2023

Состав судей на этапах RDS GP сезона-2023 постоянный. На судейской вышке работают действующие спортсмены. Квалификационные попытки и парные заезды оценивают Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте.

Расписание 2 этапа RDS GP 2023 на «Нижегородском кольце»

3 июня, суббота

8:30-9:30 — тренировки

10:00-13:30 — квалификация

14:00-15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

15:20-15:30 — дрифт на грузовиках в исполнении пилотов «КАМАЗ-мастер»

15:30-18:00 — парные заезды ТОП 32

4 июня, воскресенье

9:30-11:00 — тренировки

11:30-12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

13:00-14:30 — парные заезды ТОП 16

14:30-15:00 — дрифт на грузовиках в исполнении пилотов «КАМАЗ-мастер»

16:00-18:00 — парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал

18:30-19:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Нижегородское кольцо» с отличным обзором на весь оцениваемый участок, так и в прямом эфире на платформе RDS TV. Квалификационные заезды можно посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды – по подписке.

О трассе «Нижегородское кольцо»

Автодром «Нижегородское кольцо» – одна из любимых трасс пилотов Российской Дрифт Серии благодаря интересной скоростной конфигурации и современной инфраструктуре. С момента открытия в 2010 году трасса стала местом проведения многих российских гоночных серий на автомобилях и мотоциклах – RDS GP, РСКГ, RSBK, MaxPowerCars, National Light Series, RDRC и картинг. Трасса построена в соответствии со стандартами Международной автомобильной федерации (FIA).

Статистика RDS GP на трассе «Нижегородское кольцо»

2020 год

Квалификация: Аркадий Цареградцев (96 баллов)

Топ-3 парных заездов: Алексей Головня (победитель), Евгений Лосев, Георгий Чивчян

2021 год

Квалификация: Джек Шанахан (95 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Дамир Идиятулин, Евгений Лосев

2022 год

Квалификация: Евгений Лосев (98 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Дмитрий Ермохин, Роман Тиводар

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