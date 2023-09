Переделанный кроссовер Changan CS55 Plus назван новым поколением, хотя это не так

Кроссовер Changan CS55 выпускают с 2017 года, в 2019-м на родине провели масштабный рестайлинг, и тогда же пятидверка получила приставку Plus. Во второе поколение модель перешла в 2021 году, сохранив «фамилию». Ну а теперь CS55 Plus снова доработан: сам Changan такой кросс объявил третьей генерацией, хотя это все же модернизация, причем обновок не так уж и много. К слову, компания частенько называет свои модернизированные машины следующим поколением: аналогичным образом китайцы поступили с CS75 Plus и Uni-T.

Обновленный Changan CS55 Plus

Итак, CS55 Plus обрел новую радиаторную решетку – она отныне безрамочная, в стиле моделей линейки Uni. Другими стали и бамперы, кроме того, сзади вместо трапециевидных накладок появились выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы (на фирменных картинках их не видно, но местные СМИ уже отщелкали рестайлинговые кроссы у дилеров). Паркетнику также достались иные диски.



По предварительным данным, длина Плюса выросла на 24 мм до 4539 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2656 мм.



Самая значимая обновка в салоне – расположенная под центральными дефлекторами обдува узкая сенсорная полоска, на которую вывели управление «климатом» и другими функциями (у прежнего Плюса физические кнопки). Ну и еще новые же подстаканники на тоннеле прикрыли сдвижной секцией.

О технике производитель пока не рассказал. Китайские профильные медиа пишут, что мотор реформы не затронули: речь идет о бензиновой турбочетверке 1.5 мощностью 188 л.с. (300 Нм), которая все так же сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроссовер бывает только с передним приводом.



Полноценную премьеру рестайлинговый Changan CS55 Plus справит 15 сентября. А позже дебютирует подзаряжаемый гибрид со своим дизайном, правда, такой «пятьдесят пятый» будут продавать под другим брендом – Qiyuan.

До России «второй» Плюс добрался лишь под конец прошлого года, причем у нас до сих пор продают еще и C55 первого поколения без приставки (то есть дореформенный). По прайсу более свежий паркетник сегодня стоит от 2 629 900 рублей, модель предыдущей генерации обойдется минимум в 2 189 900 рублей (цены указаны без учета спецпредложений).