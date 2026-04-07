Переизобретение флагмана: большой кроссовер Nio ES9 раскрыл свой роскошный салон

Компания Nio рассекретила интерьер кроссовера ES9 за два дня до его официальной премьеры: здесь шесть посадочных мест, изысканная вышивка, вставки из натурального дерева и металла, мощная аудиосистема и сплюснутый руль, не имеющий механической связи с колёсами.

В электронной базе китайского Минпрома Nio ES9 всплыл ещё в начале года, а 9 апреля состоится его полноценная премьера, тогда же начнётся приём предварительных заказов. ES9 будет самым крупным кроссовером в модельном ряду Nio и заберёт статус флагманского SUV у Nio ES8, который, к слову, прошлой осенью перешёл уже в третье по счёту поколение.

Nio ES9 призван в том числе компенсировать неуспех флагманского седана Nio ET9, который из-за своего специфического дизайна продаётся плохо. ES9 предложит по сути тот же уровень комфорта и технологий, что у ET9, только в форм-факторе кроссовера и с двумя дополнительными местами в багажнике.

Как и у седана, у ES9 будут платформа NT 3.0 с 900-вольтовой электрической архитектурой, активная электрогидравлическая подвеска, обещающая фантастическую плавность хода в любых условиях, руль «по проводам» и очень богатый набор электронных ассистентов водителя, вплоть до полного автопилота, для работы которого предусмотрены три лидара (один на крыше, два на передних крыльях). В Китае разрешён автопилот максимум второго уровня по классификации SAE, при котором водитель обязан всё время следить за дорогой, но китайские производители люксовых машин пичкают их, что называется, с запасом, потому что полноценный автопилот — это фактор престижа, пусть даже пользоваться им пока нельзя.

Габаритная длина Nio ES9 — 5365 мм, ширина — 2029 мм, высота — 1870 мм, колёсная база — 3250 мм, штатные колёса — 21, 22- либо 23-дюймовые. Снаряженная масса — 2845 кг. Силовая установка — электрическая, два электромотора (передний и задний) выдают совокупно 520 кВт (707 л.с.), ёмкость батареи — 102 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 620 км по циклу CLTC.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Салон Nio ES9 имеет посадочную формулу 2+2+2, главные кресла с так называемой нулевой гравитацией и кучей всяких настроек находятся во втором ряду. Никаких сюрпризов в дизайне салона нет, здесь всё примерно то же, что мы видели на других моделях Nio, только места больше, а отделка богаче. На спинках сидений и дверных картах предусмотрена художественная вышивка в виде пейзажей. Прозрачная крыша разделена на две части продольной консолью в авиационном стиле, откидного киноэкрана нет, но для пассажиров второго ряда предусмотрены индивидуальные 14,5-дюймовыми развлекательными мониторами и общий настроечный 8-дюймовый экранчик на центральном подлокотнике. Прозрачность боковых окон можно будет регулировать. В штатной аудиосистеме будет около трёх десятков динамиков.

Сколько будет стоить Nio ES9, пока неизвестно, но ясно, что дороже, чем Nio ES8 третьего поколения, который стоит в Китае от 406 800 до 446 800 юаней (от 4,67 млн до 5,13 млн рублей в переводе по текущему курсу).