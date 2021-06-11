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  • Первая в мире конференция автосервисного бизнеса пройдет в онлайн-формате

Первая в мире конференция автосервисного бизнеса пройдет в онлайн-формате

11.06.2021 43 0 0

Первая в истории международная конференция автосервисного бизнеса пройдет 24 июня (15:00 по МСК) и объединит 12 спикеров из 4 стран. Организатором конференции выступила международная сеть автосервисов FIT SERVICE.

 

Партнерский материал

Эксперты из США, Германии, Китая и России обсудят проблемы отрасли, поделятся опытом ведения бизнеса и реализации запасных частей.  

Также в ходе конференции планируется обсудить темы: 

  • Как устроен сетевой и независимый бизнес автосервисов в разных странах. 
  • Доля сетевых и независимых автостанций.
  • Как независимые автостанции конкурируют с крупными сетями.
  • Государственное регулирование отрасли.
  • Объем рынка в каждой стране.
  • Проблемы, препятствующие развитию отрасли.

Каждый из участников сможет задать интересующие вопросы экспертам, получить важную и интересную информацию во время трансляции об иностранных рынках из первых рук.

Участие в мероприятия бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться.

автосервис Россия

 

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