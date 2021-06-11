Первая в мире конференция автосервисного бизнеса пройдет в онлайн-формате

Партнерский материал
Эксперты из США, Германии, Китая и России обсудят проблемы отрасли, поделятся опытом ведения бизнеса и реализации запасных частей.
Также в ходе конференции планируется обсудить темы:
- Как устроен сетевой и независимый бизнес автосервисов в разных странах.
- Доля сетевых и независимых автостанций.
- Как независимые автостанции конкурируют с крупными сетями.
- Государственное регулирование отрасли.
- Объем рынка в каждой стране.
- Проблемы, препятствующие развитию отрасли.
Каждый из участников сможет задать интересующие вопросы экспертам, получить важную и интересную информацию во время трансляции об иностранных рынках из первых рук.
Участие в мероприятия бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться.
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