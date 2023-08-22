Авто с пробегом ×
  • Первое офлайн-пространство Авито Аукцион открылось в Краснодаре

Первое офлайн-пространство Авито Аукцион открылось в Краснодаре

22.08.2023 66 1 0

18 августа 2023 года в Краснодаре открылось первое офлайн-пространство Авито Аукциона. Сервис позволяет быстро и безопасно совершать сделки по автомобилям с пробегом между частными продавцами и проверенными партнерами Авито Авто. Ранее все сделки на Авито Аукционе начинались онлайн, открытие первой офлайн-точки позволит проводить при личном посещении пространства все этапы сделки, включая оценку и продажу авто.

С момента запуска в 2022 году сервис активно развивается: с 2022 года количество выкупов автомобилей со стороны проверенных партнеров через Авито Аукцион выросло в 2,5 раза.

В Краснодаре также растет интерес к сервису со стороны частных продавцов и профессиональных покупателей. Так, с января по июль текущего года количество лотов через Авито Акцион выросло более чем в 3 раза, а количество выкупов увеличилось в 6 раз. 

Активный рост предложений от частных продавцов и рост количества выкупов со стороны проверенных партнеров Авито через Аукцион отражает запрос всех участников рынка на проведение безопасных и прозрачных сделок по автомобилям с пробегом. Открытие нового офлайн-пространства станет дополнительной точкой входа в Аукцион, позволит пользователям узнать о возможностях проведения сделки и выставить на продажу свой автомобиль.
Эдуард Ефремов
руководитель по развитию Авито Аукциона

Авито Аукцион – это отдельный канал для продажи и выкупа автомобилей, где частный продавец сам выбирает покупателя. Принять участие в выкупе автомобилей с пробегом у частных продавцов через Аукцион могут только дилерские центры и профессиональные продавцы со статусом «Проверенный партнер». При этом контакты частного продавца, VIN- и госномер продаваемого автомобиля увидит только тот претендент на выкуп, чье предложение больше заинтересует частного продавца.

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1 комментарий
22.08.2023 14:13
Papirus

И тут прямо уверенно повеяло началом благословенных девяностых! Все, что было цивилизованного создано за 30 лет, слито в унитаз.

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