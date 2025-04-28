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Первый этап нового сезона Classic Touring пройдет в Смоленске

28.04.2025 71 0 1

9 мая, в День празднования великой Победы, на автодроме «Смоленское кольцо» состоится первый этап Международной серии кольцевых гонок на исторических автомобилях Classic Touring.

Первый гоночный день нового сезона обещает быть ярким и полным эмоций. Многие пилоты усердно готовили технику к старту и намерены показать хороший результат. По словам призера прошлого сезона Павла Цепляева, уже не первый год выступающего в Classic Touring, в планах на 2025 год – «обогнать великих».

Этот посыл могут поддержать многие представители молодого поколения гонщиков, которые в рамках Серии действительно соревнуются со старожилами отечественного автоспорта, известными пилотами, мастерами спорта СССР. Также пелетон в этом году пополнится и новыми участниками, которые готовы попробовать свои силы в гонках Classic Touring.

В расписании гоночного дня заявлено девять классов, где основное внимание вновь будет приковано к боевой классике, выступающей в статусе Кубка РАФ по автомобильным кольцевым гонкам. Авто известных советских марок «Жигули», ИЖ и «Москвич» (классы А2-1300, А2/1-1600 и А5) поборются между собой в двух объединенных заездах. Представители не менее культовой марки «Волга» (класс А2/1-2500) также проведут две боевых гонки, но в рамках объединенного заезда с классами Традиционных соревнований Серии CT.

Будет на что посмотреть и любителям зарубежной классики – в зачете Open Classic выступят плиты на BMW, Mercedes-Benz, Nissan и других. Также гости этапа смогут вновь увидеть звезды уникальных отечественных спортпрототипов ShortCut и современных гоночных авто.  


Вход для зрителей на 1 этап 9 мая свободный. А для тех, кто не сможет присутствовать лично на «Смоленском кольце», все самые острые моменты заездов в прямой трансляции покажет канал про гонки и все, что с ними связано.

Гонки Classic Touring проходят при поддержке Российской Автомобильной Федерации. Титульный партнер Серии CT – мировая компания-производитель шин YOKOHAMA. Также партнерскую поддержку в сезоне-2025 оказывают универсальный региональный банк «Земский банк», компания TSS Group и школа спортивного экстремального вождения Kamenskiy Racing School.

Информационные партнеры Classic Touring в сезоне-2025: телеканал АвтоПлюс, портал главных новостей из мира моторов MOTORCITY, интернет-газета «Ридус», авторский телеграм-канал Марии Мельниковой «Первое место – Россия», автомобильное издание Kolesa.ru и автомобильный портал Cars.ru.

Гонки Серии Classic Touring в сезоне-2025 проходят совместно с дружественным Чемпионатом и Кубком Республики Беларусь.

Партнёрский материал

автоспорт
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