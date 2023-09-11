Первый фестиваль Mikatsu Race Cup 2023 пройдет уже в начале осени

16 сентября пройдет первый масштабный фестиваль Mikatsu Race Cup 2023 под эгидой сети спортивной техники Globaldrive. Мероприятие посвящено 15-летию водно-моторного бренда Mikatsu и состоится в субботу, 16 сентября, в Серебряном бору (пляж La Plage), где можно будет активно провести выходные в кругу единомышленников и семьи.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной: с 11 до 19:00 гостей будет ждать ряд активностей, разделенных на 2 части – дневную и вечернюю. Днем – красочная фотозона для памятных фото, тест-драйв экстремальной мототехники, мастер-классы по метанию ножей, по приготовлению ухи от шеф-повара, а также по рыболовству острогой от блогеров-рыбаков, квест «Поиск сокровища», гонки на моторных лодках (для владельцев техники Mikatsu), а также лекция от опытного путешественника-блогера Олеся Петровича. Кстати, для юных гостей фестиваля будут организованы специальные конкурсы и мастер-классы.

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Вечером все участники интерактивов «Поиск Сокровищ» и «Гонки на радиоуправляемых катерах» смогут принять участие в лотерее и получить призы от компании. И на десерт – DJ, фейерверк и шикарная кухня.

Партнёрский материал