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Peugeot 2008 готовится к обновлению: первое изображение кроссовера

18.11.2022 108 0 0

Посвежевший SUV французской марки будет представлен во второй половине 2023 года, а в продажу на европейском рынке он поступит в начале 2024-го.

 

Актуальный кроссовер Peugeot 2008 второго поколения, а также его полностью электрическая версия появились в 2019 году. Согласно статистике Carsalesbase, по итогам прошлого года продажи модели в Европе выросли на 22,6% до 191 424 экземпляров. В текущем году у паркетника фиксируется минус: за первые три квартала европейцы купили 108 119 единиц, что на 23,6% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го. По данным Jato Dynamics, модель на сегодняшний день остаётся самой продаваемой в сегменте B-SUV. Сейчас компания уже работает над обновлённой версией Peugeot 2008.

На фото: актуальный кроссовер Peugeot 2008

Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть посвежевший кроссовер французского бренда, нет. Своим вариантом потенциальной внешности рестайлингового Peugeot 2008 с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что модели не будут менять экстерьер кардинально, скорее всего, ей просто подретушируют «лицо».

Судя по рендеру, кроссовер получит светодиодную головную оптику другой, более изящной формы (напоминают фары актуального Peugeot 308), при этом ему оставят «клыки», исполняющие роль дневных ходовых огней, но они будут выглядеть иначе. Ещё одной обновкой станет новая решётка радиатора: у неё изменённая форма, рисунок в виде белых вертикальных штрихов, утолщающихся к бокам. В центре расположен новый логотип марки.

Рендер обновлённого кроссовера Peugeot 2008

Ещё у паркетника на рендере по-другому оформлен воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Корма, вероятно, тоже получит свою часть обновок в виде других фонарей и видоизменённого заднего бампера. Профиль украсят за счёт колёсных дисков нового оригинального дизайна. Все перечисленные элементы в совокупности должны сделать внешность автомобиля визуально агрессивнее и спортивнее.

Ожидается, что в ходе обновления разработчики не забудут и про интерьер Peugeot 2008. Так, цифровая приборная панель и тачскрин информационно-развлекательной системы получат другую графику, причём дисплей мультимедиа наверняка подрастёт в размерах. Ещё у системы, скорее всего, будет более современное программное обеспечение. Предполагается, что кроссовер получит иные материалы для отделки салона и новые цветовые варианты.

На фото: салон актуального кроссовера Peugeot 2008

Издание отмечает, что моторная линейка в ходе обновления станет «более экономичной». Нынешние бензиновые двигатели войдут в состав «мягкогибридных» силовых установок, то есть работать будут в тандеме с 48-вольтовыми «электродовесками». В итоге мощность останется прежней, однако должны снизиться показатели потребления топлива и объёма выбросов. Не исключено, что гамму покинут дизели.

Полностью «зелёной» версии кроссовера Peugeot e-2008, скорее всего, предложат 156-сильный электромотор от e-208, его максимальный крутящий момент равен 260 Нм. Также паркетник, вероятно, получит тяговую батарею увеличенной ёмкости, тогда его запас хода без подзарядки составит около 400 км (по циклу WLTP). По предварительным данным, посвежевший SUV будет представлен во второй половине 2023 года, а в продажу на европейском рынке он поступит в начале 2024-го.

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