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  • Peugeot 2008 нового поколения едет в Россию, несмотря на провал предыдущего кроссовера

Peugeot 2008 нового поколения едет в Россию, несмотря на провал предыдущего кроссовера

05.11.2020 595 2 0

На нашем рынке компактный паркетник Пежо второй генерации предложат с бензиновой «турботройкой», у которой два варианта мощности. Полный привод кроссу все так же не положен.

 

В Европе паркетник Peugeot 2008 является не просто одним из бестселлеров марки, но и одной из самых популярных моделей на рынке в целом. К примеру, в прошлом году в Старом Свете выбор на этом SUV остановили более 167 000 клиентов. А вот в России кросс первого поколения успеха не снискал. Так, в 2018-м местным дилерам было отгружено всего 107 машин, в 2019-м – и вовсе 37 единиц. Ну а в 2020-м модель у нас не продавали. И все же в Peugeot решили привезти в нашу страну кроссовер второй генерации: на рынок он должен выйти до конца текущего года.

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Напомним, 2008-й сменил поколение в прошлом году, модель переехала со старой «тележки» PF1 на платформу CMP (Common Modular Platform), на которой также базируются последние хэтчи Peugeot 208, Opel Corsa и Citroen C4, паркетники DS 3 Crossback и Opel Mokka. «Второй» кросс подрос: длина увеличилась на 141 мм до 4300 мм, колесная база – 2605 мм (+67 мм по сравнению с предшественником). Объем багажника – 405 литров под шторкой (было 360 л), а с учетом «подполья» — 434 литра.

Дизайн нового Peugeot 2008 выполнен в актуальном фирменном стиле бренда, его особенности – светодиодные «клыки» ходовых огней и задние фонари с тремя светодиодными же секциями, плюс интерьер i-Cockpit с виртуальной «приборкой» над небольшим рулевым колесом и «парящим» тачскрином мультимедийной системы. Также к нам привезут «оспортивленную» версию GT Line, у такого кроссовера двухцветная окраска кузова, иная радиаторная решетка и два трапециевидных патрубка выхлопной системы (хотя один из них, скорее всего, лишь имитация).

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В России кроссовер предложат с бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech мощностью 100 или 130 л.с. (205 или 230 Нм соответственно). Коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат». Полного привода у модели нет в принципе – только передний. В Европе для паркетника еще предусмотрены 155-сильная версия 1.2 PureTech (240 Нм), четырехцилиндровый дизель 1.5 BlueHDi (100 или 130 л.с., 250 или 300 Нм), плюс полностью электрическая модификация со 136-сильным электромотором и батареей ёмкостью 50 кВт*ч (запас хода – 310 км по циклу WLTP). Кстати, самым мощным бензиновому и дизельному Peugeot 2008 в Старом Свете положен восьмиступенчатый «автомат» EAT8, а для 130-сильного 1.2 PureTech эту коробку можно заказать за доплату.

Peugeot 2008 GT Line
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Peugeot 2008 GT Line
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Peugeot 2008 GT Line
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Производство кроссовера нового поколения налажено в Испании (предшественника выпускали во Франции), оттуда к нам и будут поставлять машины, то есть цена вряд ли окажется «вкусной». Прайс-лист с подробным описанием комплектаций для РФ опубликуют позже. К слову, старший паркетник Peugeot 3008 в России сегодня обойдется минимум в 1 939 000 рублей.

Отметим, Одобрения типа транспортного средства на новый Peugeot 2008 в открытой базе Росстандарта на момент публикации новости не было.

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2 комментария
05.11.2020 18:17
Олег Одинцов

Запредельно высокий ценник будет. Китай уже предлагает интересный дизайн с таким же оснащением.

05.11.2020 18:39
RFR 17

Нормальный пепелац, все зависит от ценника, вон Рено Колеос свалил на днях из РФ в который раз - не нужен за такие деньги, посмотрим на эту историю...

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