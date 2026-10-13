Peugeot E-T16: электрический хот-хэтч с динамикой суперкара предваряет новый Peugeot 208

Peugeot E-T16 — один из самых ярких концептов Парижского автосалона 2026 года, в нём легко угадываются черты раллийной легенды 1980-х — Peugeot 205 Turbo 16. Трёхмоторная силовая установка Peugeot E-T16 выдаёт 816 л.с., разгон с места до 300 км/ч занимает всего 16 секунд.

«Ах, опять крутой концепт, не имеющий серийных перспектив!», — скажет опытный читатель, но в данном случае всё не так однозначно. Как заявил шеф-дизайнер Peugeot Матиас Хоссанн в интервью британскому журналу Autocar, Peugeot E-T16 может быть запущен в серийное производство, если наберётся достаточно большое количество желающих его купить. На наш взгляд, шансы невелики, но они хотя бы ненулевые.

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Peugeot E-T16 представляет собой попытку переизобрести легендарный среднемоторный Peugeot 205 Turbo 16 (он же Peugeot 205 T16), который выиграл Чемпионат мира по ралли в 1985 и 1986 годах, причём одновременно в зачёте пилотов и производителей. У Peugeot 205 Turbo 16 была дорожная версия, необходимая для омологации раллийной машины. Дорожный Peugeot 205 Turbo 16 мало чем отличался от раллийного — имел полный привод и бронебойную подвеску, 1,8-литровый бензиновый турбомотор выдавал 200 л.с. Сегодня редкие экземпляры Peugeot 205 Turbo 16 стоят на вторичном рынке целое состояние.

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Электрический Peugeot E-T16 сделан на базе грядущего хэтчбека Peugeot 208 третьего поколения, фотографии которого утекли в Сеть минувшим летом. «Третий» Peugeot 208 будет предлагаться только с электрическими силовыми установками, а тем, кому нужны версии с ДВС, смогут и дальше покупать Peugeot 208 второго поколения, который будет в очередной раз модернизирован и останется в производстве даже после 2030 года. Премьера Peugeot 208 третьего поколения ожидается в начале 2027 года, а продажи начнутся ближе к середине того же года.

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«Третий» Peugeot 208, как известно, будет слегка похож на Peugeot 205 из 1980-х. Эта схожесть передалась и концепту Peugeot E-T16, при этом кузов здесь сильно расширен, получил агрессивное аэродинамическое оперение и подъёмную заднюю часть кузова, аналогичную таковой у Peugeot 205 Turbo 16. Очень красивые 21-дюймовые колёса обуты в шины Michelin Pilot Sport Cup 2 шириной 275 мм на передней оси и 315 мм на задней. Надёжное замедление обеспечивают дисковые тормоза диаметром 380 мм.

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Салон у Peugeot E-T16 строго двухместный: за двумя глубокими ковшами с четырёхточечными ремнями безопасности установлен трубчатый каркас безопасности. Прямоугольный руль Hypersquare, который мы увидим на серийном Peugeot 208 третьего поколения, на концепте Peugeot E-T16 дополнен настраиваемым экраном в районе ступицы и рядом физических элементов управления различными системами электромобиля. Расположенное над рулём 21-дюймовое изогнутое табло объединяет в себе приборный и мультимедийный экраны. Из центрального тоннеля торчит высоченный типично гоночный рычаг гидравлического ручного тормоза.

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Силовая установка у Peugeot E-T16 трёхмоторная: один электромотор расположен на передней оси, два на задней, их максимальная совокупная мощность — 816 л.с., разгон с места до 100 км/ч занимает 2,3 с, до 300 км/ч — 16 с, максимальная скорость — 310 км/ч. 800-вольтовая литий-никель-марганец-кобальтовая батарея ёмкостью 85 кВт·ч обеспечивает запас хода на одной зарядке до 400 км по циклу WLTP. В боевом режиме батареи хватит примерно на 60 км или три полных круга по Северной петле Нюрбургринга, при этом развитая система охлаждения позволяет не ограничивать мощность. Масса Peugeot E-T16 точно не указана, сказано лишь, что на каждую лошадиную силу приходится менее 2 кг массы, то есть хот-хэтч весит около 1,6 т.

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Если Peugeot E-T16 превратится в серийную модель, то он сможет утереть нос лимитированному Renault 5 Turbo 3E, у которого всего два электромотора, задний привод и 557 л.с.