Стали известны подробности о технике серийного «мини-суперкара» Renault 5 Turbo 3E

«Горячая» новинка с 540-сильной установкой появится в продаже в 2027 году, тираж будет ограничен 1980 экземплярами.

«Обычный» серийный хэтчбек Renault 5, отличительной особенностью которого является ретро-дизайн, был полностью рассекречен в конце февраля 2024-го, он дебютировал в ходе Женевского автосалона. Стоит напомнить, что за реализацию этого проекта отвечало подразделение Ampere, в основу пятидверки легла платформа AmpR Small, которая является модернизированной версией «тележки» CMF-B. Этой модели на выбор предлагаются две тяговые батареи ёмкостью либо 40, либо 52 кВт*ч; и три электромотора мощностью 95, 122 или 150 л.с.

На фото: серийная версия Renault 5 Turbo 3E

Однако ещё до официальной презентации «пятёрки» французская марка показала концепт хот-хэтча, который получил название Renault 5 Turbo 3E. Тогда в компании пояснили, что шоу-кар является отсылкой к спортивным моделям прошлых лет, таким как Renault 5 Turbo и Turbo 2, которые выпускались в период с 1980 по 1986 годы. На тот момент о перспективах серийного производства «горячей» версии информации не было, однако в декабре прошлого года стало известно о том, что Renault 5 Turbo 3E дали «зелёный свет».

В компании считают, что «горячая» новинка принадлежит новому сегменту – «мини-суперкарам». В дальнейшем марка намерена выпустить и другие модели, которые войдут в этот сегмент. Renault 5 Turbo 3E отличается от обычной «пятёрки» за счёт алюминиевой платформы, разработанной инженерами Alpine (марка входит в группу Renault), а также иного более лёгкого трёхдверного кузова.

Хот-хэтчу от стандартного Renault 5 достались разве что наружные зеркала и задние фонари. Длина спорткара составляет 4,08 метра, ширина – 2,03 метра, высота – 1,38 метра, а расстояние между осями – 2,57 метра. Его дорожный просвет равен 118 мм, а масса – 1450 кг, что всего на 1 кг больше, чем у обычной «пятёрки», несмотря на то, что новинку оснастили большей тяговой батареей и дополнительным мотором.

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В салоне Renault 5 Turbo 3E можно найти пару кресел-ковшей, отделанных в разных цветах, дверные карты и переднюю панель, которые обтянуты клетчатой тканью, рулевое колесо с усечённым дном, иной центральный тоннель, шеститочечные ремни безопасности, а также «стандартные» дисплеи виртуальной приборки (диагональ – 10,1 дюйма) и информационно-развлекательной системы (10,25 дюйма) с собственной графикой.

На фото: салон серийного хот-хэтча Renault 5 Turbo 3E

Спортивная модель с 800-вольтовой архитектурой получила тяговую батарею ёмкостью 70 кВт*ч, максимальная дальнобойность без подзарядки у этой «электрички» равна 400 км (при расчёте по циклу WLTP). На пополнение заряда аккумулятора с 15 до 80% от устройства быстрой зарядки понадобится 15 минут.

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Renault 5 Turbo 3E оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электромотору на каждой оси), её совокупная отдача равна 540 л.с., а крутящий момент на колёсах составляет 4800 Нм. На разгон с места до «сотни» такому электрокару требуется менее 3,5 секунды, а его максимальная скорость равна 270 км/ч.

Компания пока не обнародовала цены «горячей» новинки. Известно, что её выпустят лимитированным тиражом – всего 1980 экземпляров. Дилеры марки начнут собирать предзаказы на Renault 5 Turbo 3E в течение ближайших нескольких недель, поставки машин намечены на 2027 год. Отметим, стартовая стоимость стандартной «пятёрки» на домашнем рынке, во Франции, сейчас составляет 25 990 евро (эквивалентно примерно 2,39 млн рублей по текущему курсу).