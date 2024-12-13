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Серийному хот-хэтчу Renault 5 Turbo 3E дали «зелёный свет»

13.12.2024 51 0 0

На разгон с места до «сотни» такому «горячему» электрокару французской марки понадобится всего 3,5 секунды.

Французский производитель полностью рассекретил серийный хэтчбек Renault 5 в конце февраля текущего года: новинка дебютировала в рамках Женевского автосалона. Напомним, реализацией этого проекта занималось подразделение Ampere. В основу новинки легла платформа AmpR Small, которая является модернизированной версией «тележки» CMF-B. Модели доступны на выбор тяговые батареи (ёмкостью 40 или 52 кВт*ч) и электромотор (мощностью 95, 122 и 150 л.с.).

На фото: хот-хэтч Renault 5 Turbo 3E

При этом ещё до официальной презентации «пятёрки» французская марка показала концепт «горячего» хэтчбека, который получил название Renault 5 Turbo 3E. В компании тогда отметили, что он стал отсылкой к спортивным моделям прошлых лет: речь идёт о Renault 5 Turbo и Turbo 2, которые производились в 1980-1986 годах. Тогда никакой информации о серийных перспективах «зелёного» хот-хэтча не было.

Теперь же в компании рассказали о том, что «заряженная» трёхдверка Renault 5 Turbo 3E всё же пойдёт в серию, но ожидается, что модель выпустят лимитированным тиражом. Причём речь идёт не о «подогретом» варианте уже вышедшей на европейский рынок «пятёрки», а именно о выпуске «электрички», которая близка к шоу-кару, показанному в сентябре 2022 года.

Экстерьер хот-хэтча выполнен в ретро-стиле, большая часть деталей кузова создана из углеродного волокна. Французы опубликовали несколько новых официальных изображений новинки, однако «живые» фото Renault 5 Turbo 3E появятся позже. У модели имеются расширенные колёсные арки, необычная головная оптика, агрессивный обвес по периметру кузова, сравнительно лаконичные спойлеры на багажной двери. Снимков интерьера нет, предположительно, как и у концепта двухлетней давности, салон хэтчбека рассчитан на водителя и одного пассажира.

Известно, что Renault 5 Turbo 3E будет заднеприводным: его оснастят двумя электромоторами, которые будут расположены на задней оси. В компании отметили, что совокупная максимальная отдача этой системы превысит 500 л.с. Ещё сообщается, что этому хот-хэтчу на разгон с места до «сотни» понадобится 3,5 секунды. Информации о ёмкости тяговой батареи и запасе хода на одной зарядке пока нет.

Концепт Renault 5 Turbo 3E, показанный осенью 2022 года
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Концепт Renault 5 Turbo 3E, показанный осенью 2022 года
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Концепт Renault 5 Turbo 3E, показанный осенью 2022 года
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По предварительным данным, новинка появится в продаже в 2026 году. Стоимость Renault 5 Turbo 3E в компании пока не обозначили, однако в британском издании Autocar предположили, что она окажется выше 100 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 13,2 млн рублей по текущему курсу). Отметим, ценник обычного Renault 5 здесь же, в Великобритании, стартует с отметки 22 995 фунтов стерлингов (около 3,02 млн рублей).

Отметим, полностью электрический хот-хэтч, созданный на базе Renault 5 уже существует: его роль исполняет Alpine A290 (марка принадлежит Renault). Серийная версия этой пятидверки была представлена в июне 2024 года. Производство обеих моделей налажено на заводе Рено, расположенном во французском городе Дуэ.

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