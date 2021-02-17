Peugeot продолжает «озеленять» свою модельную линейку: представлен минивэн e-Rifter

У автомобиля будет пяти- и семиместная версии. До дилеров в Европе электрическая новинка доберётся к концу текущего года.

Французский бренд Peugeot ранее входил в состав группы PSA, однако теперь она объединилась с итало-американским концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Теперь названия отдельных сторон упразднены, вместо них появился новый автогигант Stellantis, занимающий четвёртое место в мире по объёму выпускаемых автомобилей. При этом имена всех марок, входящих в состав нового игрока рынка, остались прежними, в их числе, конечно же, и Peugeot.

На фото: Peugeot e-Rifter

Продажи Пежо в Европе росли с 2014 года вплоть до 2020-го, который сказался на большинстве автопроизводителей и на мировом бизнесе в целом. По итогам прошлого года дилеры марки реализовали на старосветском рынке 753 429 машин, что на 22,2% меньше, чем годом ранее. Спад, вероятно, можно объяснить последствиями пандемии коронавируса.



На главном для бренда рынке – в Европе – всё более суровыми становятся экологические требования, так что большинство автопроизводителей продолжают развивать направление электромобилей. Не является исключением и бренд Peugeot, ранее пообещавший полностью электрифицировать свою линейку к 2023 году. Обещание своё компания выполняет: очередным «зелёным» вэном в модельном ряду стал e-Rifter. Это электроверсия модели Rifter, третье поколение которой было представлено в 2018 году.



Визуально электрокар от «обычной» версии можно отличить по шильдику «e-Rifter» на корме, по наличию зарядного порта на левом заднем крыле, а также по 16- или 17-дюймовым алюминиевым колёсным дискам оригинального дизайна.



У мультимедийной системы, которой оснащён пассажирский вэн, диагональ тачскрина составляет 8 дюймов, есть функция интеграции со смартфоном, камера заднего вида и различные помощники водителю (в их числе функции предупреждения о выезде с полосы движения, о столкновении, автоматическое экстренное торможение, распознавание знаков скорости, мониторинг слепых зон и т.д.).

Платформа у минивэна Peugeot такая же, как у коммерческого автомобиля e-Partner – электрическая «тележка» CMP (Common Modular Platform), на ней же базируется Peugeot e-208. Не отличается у e-Rifter и «начинка» – 136-сильный электромотор с максимальным крутящим моментом в 260 Нм. Чтобы разогнаться с места до «сотни» пассажирскому вэну нужно 11,2 секунды, максимальная скорость электромобиля составляет 134 км/ч.



Под полом между осями располагается литий-ионная батарея, её ёмкость составляет 50 кВт*ч. От зарядной станции постоянного тока мощностью 100 кВт аккумулятор можно пополнить до 80% за полчаса. Максимальный запас хода на одной зарядке составляет 280 км (расчёт вели по используемому в Европе циклу WLTP).

Модель доступна в двух вариантах длины – стандартной (4,4 метра) и увеличенной (4,75 метра). Количество мест в салоне – либо пять, либо семь. Объём багажника в пятиместной версии составляет 775 литров, а максимальный показатель семиместной со сложенными сидениями – 4000 литров. Буксировочная способность в любом из вариантов равна 750 кг. Отметим, электрокар доберётся до дилеров в Европе к концу текущего года.

