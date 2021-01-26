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  • Peugeot становится «зеленее»: в линейке французского бренда появился e-Partner

Peugeot становится «зеленее»: в линейке французского бренда появился e-Partner

26.01.2021 103 0 0

Продажи электрического фургона Пежо на европейском рынке начнутся во второй половине текущего года.

 

Марка Peugeot до недавнего времени входила в состав французской группы PSA. Напомним, в 2017 году он приобрёл у GM немецкий Opel и британский Vauxhall. Недавно стало известно о завершении ещё одной сделки: речь идёт о слиянии PSA с итало-американским концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Теперь на мировом рынке появился новый автогигант под названием Stellantis, а названия концернов были упразднены. Ожидается, что очередной крупный игрок займёт четвёртое место по объёму выпуска новых автомобилей.

Peugeot выпускает свой коммерческий автомобиль Partner с 1996 года, его «братом-близнецом» является Citroёn Berlingo. Актуальное третье поколение французской модели было представлено в 2018 году. На сегодняшний день в продаже имеются версии с бензиновыми и дизельными моторами, но в ближайшее время семейство пополнится за счёт полностью электрической модификации, которой дали название с «зелёной» приставкой – e-Partner.

Новая версия вэна Peugeot имеет ту же внешность, что и «обычные» исполнения Partner, оснащённые ДВС. Автомобиль базируется на электрической платформе CMP (Common Modular Platform), она же лежит в основе Peugeot e-208. Фургон приводит в движение 136-сильный электромотор с максимальным крутящим моментом в 260 Нм. На разгон с места до «сотни» у «электрички» уходит 11,2 секунды, а её максимальная скорость равна 130 км/ч.

Литий-ионная батарея находится под полом между передней и задней осями, её ёмкость составляет 50 кВт*ч. Из-за своего расположения аккумулятор не влияет на объём пространства в пассажирском салоне и в грузовом отсеке Peugeot e-Partner. От зарядной станции постоянного тока мощностью 100 кВт батарея заправляется до 80% за полчаса (от бытовой розетки 8 Ампер полная «заправка» займёт 31 час). Максимальный запас хода на одной зарядке составляет 275 км (расчёт вели по циклу WLTP). Кстати, в Пежо подсчитали, что большая часть водителей коммерческих автомобилей проезжает в день в среднем по 200 км.

Peugeot предложит e-Partner в двух вариантах длины (4403 либо 4753 мм, колёсная база при этом – 2785 и 2975 мм соответственно) и в нескольких версиях кабины (есть и пятиместная). В зависимости от исполнения грузоподъёмность может составлять максимальные 800 кг, а объём грузового отделения – до 4,4 кубических метра. Фургон может буксировать прицеп весом до 750 кг.

В списке систем новинки числятся доступ без ключа, камера заднего вида (с обзором на 180 градусов), функции автоматического торможения и переключения дальнего света на ближний, мониторинг слепых зон, разметки и дорожных знаков, а также усталости водителя. У Peugeot e-Partner есть селектор ездовых режимов – Eco, Normal, Power (они меняют мощность двигателя от 60 до 100 кВт). Также имеется возможность управления противобуксовочной системой Advanced Grip Control, а ещё беспроводная зарядка смартфонов. Представленный электромобиль можно переоборудовать в машину для нужд скорой помощи, полиции или пожарной службы, а также в изотермический фургон.

В прошлом месяце Kolesa.ru подробнее рассказывал о том, что у марок, принадлежащих до недавнего времени существовавшей группе PSA, будет больше «зелёных» фургонов и пассажирских вэнов.

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