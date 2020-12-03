У марок, принадлежащих PSA, будет больше «зелёных» фургонов и пассажирских вэнов

Французская Группа PSA сейчас находится в процессе слияния с итало-американским концерном Fiat Chrysler Automobiles. Этот процесс небыстрый: он стартовал больше года назад и пока что продолжается. Летом 2020-го стало известно название будущего альянса – Stellantis, а недавно появились новые подробности о сделке (как оказалось, у PSA в новом автогиганте будет главенствующая роль).



До подписания последних бумаг в рамках слияния ещё далеко, компании не могут поставить нынешнее развитие модельного ряда на паузу. Так что нет ничего удивительного в том, что французы одновременно стараются развивать и собственную «электрическую» линейку. Тем более что партнёру – FCA – нужны от PSA соответствующие технологии.

В Группе PSA рассказали о том, что у принадлежащих ей брендов в следующем году появятся лёгкие коммерческие автомобили полностью на электротяге. Так, список компактных фургонов (B-Van) пополнят «зелёные» версии Peugeot Partner, Citroën Berlingo Van, Opel Combo и Vauxhall Combo. Перечень пассажирских версий пополнят оснащённые электромоторами исполнения Peugeot Rifter, Citroën Berlingo, Opel Combo Life и Vauxhall Combo Life.



На фото: Citroen Berlingo

Отметим, у Peugeot Partner и Citroën Berlingo предыдущего поколения были собственные электрические модификации. Однако теперь «зелёные» версии будут у машин актуальной генерации, использующих модульную платформу PSA EMP2, которую модифицировали для размещения на ней электрокаров. На ней же базируются Vauxhall Corsa-e, Peugeot e-208 и новый Citroën C4.

«Зелёные» новинки PSA оснастят литий-ионной батареей с водяным охлаждением ёмкостью 50 кВт*ч (что вдвое больше, чем у электроверсий прошлого поколения), которая будет питать электродвигатель с отдачей в 136 л.с. Динамические характеристики в компании пока не раскрыли. В британском Autocar предположили, что на разгон с места почти до «сотни» вэнам понадобится около 10 секунд, а максимальная скорость составит 193 км/ч. По предварительным данным, запас хода на одной зарядке будет равен примерно 322 км (у предшественников – 170 км), расчёт, скорее всего, вели по циклу WLTP.



На фото: Peugeot Partner

Напомним, в линейке актуальных «обычных» фургонов и пассажирских версий Citroen Berlingo, Opel и Vauxhall Combo, Peugeot Rifter и Partner числится бензиновый мотор PureTech объёмом 1,2 литра, а также 1,5-литровый дизель BlueHDi. Их отдача варьируется в диапазоне от 76 до 130 л.с.

Производство электрических фургонов и пассажирских вэнов брендов Peugeot, Citroen, Opel и Vauxhall наладят в испанском городе Виго, здесь же будут выпускать и тяговые аккумуляторы для этих машин. При этом из Франции на завод будут поставлять электродвигатели и компоненты привода. Отметим, у перечисленных машин есть ещё один «близнец», находящийся за пределами Группы PSA – Toyota Proace City.

