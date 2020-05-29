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Пикап ГАЗ-21 в стиле Woody: каким он может быть

29.05.2020 205 0 0

В прошлом веке в американской и британской автомобильной промышленности был весьма распространён стиль Woody, предполагающий изготовление кузовных деталей из дерева либо его имитацию. Мы в редакции «Колёса.ру» решили представить, как мог бы выглядеть пикап на базе 21-й Волги и универсал ГАЗ-22, сделанные в такой стилистике.

 

Наибольшее распространение этот стиль получил в Соединённых Штатах Америки. Всё началось ещё в 20-х годах прошлого столетия, когда металлургическая промышленность США не успевала обеспечивать активно растущее автомобильное производство страны листовым металлом. Решением проблемы стало использование дерева для ряда деталей кузова, таких как боковые двери, задние крылья и дверцы багажника. Это было несложно, учитывая достаточно простую конструкцию и дизайн элементов.

Рендер пикапа на базе ГАЗ-21 в стиле Woody

В дальнейшем проблема недостатка металла перестала быть актуальной, однако дерево не исчезло, а стало отдельным направлением в стилистике. Практически все производители предлагали разнообразные варианты моделей, отделанных деревом – и универсалы, и фургоны, и даже кабриолеты.

Рендер пикапа на базе ГАЗ-21 в стиле Woody

Спустя годы использование натурального дерева в автомобилестроении стало слишком дорогим, при этом мода на деревянную отделку никуда не делась. Вследствие этого автомобили стали оклеивать виниловой плёнкой, имитирующей те самые модели в стиле Woody. Чаще всего в таком виде делали большие универсалы, последним серийным из них стал огромный (длина более 5,5 метров) Buick Roadmaster Estate Wagon, выпускавшийся до 1996 года. Позже виниловую отделку в качестве опции предлагали на некоторые другие модели, среди них – Chrysler PT Cruiser, представленный в 2000 году.

Рендер универсала ГАЗ-22 в стиле Woody
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Рендер универсала ГАЗ-22 в стиле Woody
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Тема деревянной отделки затронула и советский автопром. В послевоенное время промышленность также столкнулась с необходимостью экономии стального проката, вследствие чего в 1948 году на свет появился фургон Москвич 400-422 с деревянным кузовом (его фотографию вы можете увидеть в галерее ниже). До Волги дело не дошло, однако на наших рендерах можно увидеть, как бы выглядели универсал ГАЗ-22 и двухдверный пикап на базе ГАЗ-21. Здесь использовано натуральное дерево, как и на американских моделях того времени. Также деревянными планками подчёркнуты характерные выштамповки в районе задних боковых дверей. Кстати, универсал Волга производился с 1962 по 1970 годы, а пикапы выпускались мелкими сериями на различных предприятиях в Москве, Воронеже, Харькове и Риге.

Автомобили различных годов в стиле Woody
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Автомобили различных годов в стиле Woody
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Автомобили различных годов в стиле Woody
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Автомобили различных годов в стиле Woody
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Автомобили различных годов в стиле Woody
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Автомобили различных годов в стиле Woody
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Предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой разработке и производству 21-й Волги, а также мифам и фактам об этой модели.

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