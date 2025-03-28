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  • Пикап GMC Sierra EV значительно подешевел за счёт новой базовой версии

Пикап GMC Sierra EV значительно подешевел за счёт новой базовой версии

28.03.2025 25 0 0

Кроме того, у грузовика американской марки, принадлежащей концерну General Motors, появилась «внедорожная» модификация.

GMC Sierra актуального пятого поколения дебютировал в 2018 году, а осенью 2022-го была представлена полностью электрическая версия грузовика причём сразу в топовой комплектации – GMC Sierra EV Denali. Теперь у американского «электропикапа» появилась ещё пара версий – стартовое исполнение Elevation и подготовленный для бездорожья вариант AT4.

На фото: GMC Sierra EV Elevation

Версия начального уровня GMC Sierra EV Elevation имеет сравнительно обтекаемый силуэт, отличную от варианта Denali большую заглушку на месте традиционной решётки радиатора, иное оформление нижней части переднего бампера. В оснащение стартовой версии вошли: багажник eTrunk под капотом с электроприводом, задний борт MultiPro, а также 18-дюймовые чёрные глянцевые колёсные диски.

На фото: салон GMC Sierra EV Elevation

В салоне Sierra EV Elevation можно увидеть простенькую тканевую отделку, а в центре передней панели располагается тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 16,8 дюйма. Ещё такой пикап имеет комплекс водительских помощников Super Cruise.

Известно, что вариант Elevation будет доступен двумя тяговыми батареями на выбор (Standard и Extended Range), но их ёмкость, а также запас хода таких грузовиков на одной зарядке пока не уточняются. В любой из версий модели положена двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси). У дальнобойной модификации совокупная отдача системы равна 654 л.с., максимальный крутящий момент – 1036 Нм.

На фото: GMC Sierra EV AT4

Базовая версия пополнит семейство GMC Sierra EV в 2026 модельном году. За это исполнение на американском рынке попросят не менее 62 400 долларов (эквивалентно примерно 5,22 млн рублей по текущему курсу). Стоит отметить, что ценник Sierra EV Elevation на солидные 27 500 долларов (около 2,3 млн рублей) меньше по сравнению с актуальной стоимостью Sierra EV Denali.

«Внедорожный» вариант грузовика – GMC Sierra EV AT4 – тоже пополнит линейку в 2026 модельном году. Ему достались пересмотренная подвеска и 18-дюймовые колёсные диски с 35-дюймовыми вездеходными шинами. Это позволило увеличить дорожный просвет пикапа на 51 мм. Кроме того, такой модели достались функция CrabWalk и эксклюзивный для этой версии ездовой режим Terrain.

Отличить вариант AT4 можно по заглушке с подсветкой по кромке, а также иному, более спортивному оформлению нижней части переднего бампера с двумя ярко-красными буксировочными проушинами. Комплект Super Cruise входит в стандартное оснащение этой версии. В салоне есть подголовники с вышивкой в виде названия комплектации, а сидения получили белые вставки.

На фото: салон GMC Sierra EV AT4

Sierra EV AT4 тоже предлагается с двумя тяговыми батареями на выбор, но в версиях Extended и Max Range. В первом случае совокупная отдача силовой установки пикапа составляет 634 л.с., во втором – 735 л.с., максимальный крутящий момент един – 1050 Нм. Стартовая цена такой версии составит 79 300 долларов (около 6,66 млн рублей).

Стоит отметить, что Sierra EV Denali 2026 модельного года будет доступна с тремя вариантами батарей – Standard, Extended и Max Range. При этом стоимость топовой модификации с «младшим» аккумулятором составит 69 700 долларов (около 5,85 млн рублей), тогда как сейчас начальная цена равна 89 900 долларов (около 7,55 млн рублей).

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