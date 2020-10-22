Пикап из Duster второго поколения поступил в свободную продажу через два года после премьеры

Грузовичок на базе бюджетного паркетника актуальной генерации пока доступен только как Dacia и только на родине марки. Новинка предлагается с дизелем и полным приводом.

В Европе кроссовер Duster второго поколения представили еще в 2017-м – там модель выпускают и продают под румынским брендом Dacia. Осенью 2018-го такой паркетник превратили в пикап, он сделан совместно с румынской же компанией Romturingia, которая занимается созданием спецтранспорта на основе серийных машин. С Groupe Renault эта фирма сотрудничает с 2013-го, она же сделала пикап из Dacia Duster первой генерации, но та модель вышла ограниченной партией и для корпоративного парка. Так вот, представленный два года назад грузовичок был прототипом. Теперь же грузовая версия «второго» Дастера стала серийной и поступила в свободную продажу через дилерскую сеть Dacia. Правда, пока только на родине марки. Кстати, Duster в виде пикапа существует и под брендом Renault – такая модификация зовется Oroch, она предназначена для Южной Америки, основная производственная площадка расположена в Бразилии. Однако этот грузовичок до сих пор пребывает в первом поколении.

Новый Dacia Duster Pick-Up

Итак, пикап из «второго» Дастера имеет однорядную кабину, хотя южноамериканский Duster Oroch – четырехдверный. По длине и размеру колесной базы грузовичок Dacia совпадает с исходным кроссовером – 4341 и 2673 мм соответственно (не забываем, что речь о модели второй генерации). А вот дорожный просвет увеличили с 210 до 224 мм. Длина грузовой площадки составляет 1650 мм, грузоподъемность – 500 кг. Задний откидной борт сделан из композитных материалов, натянутых на металлический каркас, в борт же встроен третий стоп-сигнал.



Для сравнения, характеристики актуального бразильского Renault Duster Oroch: длина – 4700 мм, колесная база – 2829 мм, дорожный просвет – 206 мм, длина платформы – 1,35 метра, грузоподъемность – 650 кг (680 кг в упрощенной версии Express). Отметим, у Oroch корма оригинальная – со своими бампером и фонарями. А пикап Dacia Duster сзади повторяет кроссовер.

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В список оборудования нового грузовичка вошли 16-дюймовые колеса, передние и боковые подушки безопасности, ESP, система помощи при трогании в гору. И это все оборудование, которое озвучила сама Dacia. Но румынские СМИ выяснили, что оснащение пикапа аналогично кроссу в версии Comfort, то есть еще имеются кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, центральный замок. Модель предложат лишь в белом цвете.



Dacia Duster Pick-Up доступен только с дизелем 1.5 Blue dCi мощностью 115 л.с. (260 Нм), который сочетается с шестиступенчатой «механикой». Привод – только полный. В Бразилии у Renault Duster Oroch, напротив, исключительно передний привод, но два двигателя на выбор – 1.6 и 2.0, оба «питаются» бензином или этанолом (отдача первого – 118/120 л.с., второго – 143/148 л.с.), двухлитровому положен четырехступенчатый «автомат».

Салон кроссовера Dacia Duster в комплектации Comfort. Скорее всего, у пикапа такой же интерьер

По предварительным данным, пикап Dacia собирают на площадке Romturingia. Цена – от 22 546 евро, что эквивалентно примерно 2 058 000 рублей по актуальному курсу. Кроссовер Duster в Румынии с тем же мотором и полным приводом и в той же комплектации стоит от 18 500 евро (1 688 000 рублей). В Dacia пока не объявляли о планах продавать пикап в других странах, нет информации и о том, появится ли Duster Pik-Up с двухрядной кабиной. К слову, четырехдверный грузовичок есть в портфолио Romturingia, однако он сделан из «первого» кроссовера и в дилерской сети Dacia не представлен.



Пикап Renault Duster Oroch из кроссовера первого поколения, версия для Бразилии 1 / 4 Пикап Renault Duster Oroch из кроссовера первого поколения, версия для Бразилии 2 / 4 Пикап Renault Duster Oroch из кроссовера первого поколения, версия для Бразилии 3 / 4 Пикап Renault Duster Oroch из кроссовера первого поколения, версия для Бразилии 4 / 4

Между тем в Бразилии паркетник Renault Duster недавно наконец-то сменил поколение, так что там ждут и новый Oroch. В России же кроссовер второй генерации пока не появился, но на наших дорогах уже начали мелькать тестовые прототипы.

