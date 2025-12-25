Пикап JAC T9 в России: к старту продаж готовится версия Urban с новой подвеской

Рамный пикап JAC T9 длиной 5330 мм вышел на наш рынок в 2024-м с бензиновой турбочетверкой 2.0 TGDI (224 л.с., 390 Нм). В этом году в России также появился грузовичок с турбодизелем 2.0 TDi (163 л.с., 410 Нм). Обе модификации имеют классический восьмиступенчатый автомат и полный привод типа part-time. И у обеих же зависимая рессорная задняя подвеска. Так вот теперь вновь анонсировано расширение гаммы – в ближайшее время в продажу поступит JAC T9 в версии Urban.

Главная фишка нового варианта – независимая задняя многорычажная подвеска Multilink. Кроме того, JAC T9 Urban имеет электронное управление системой полного привода и принудительную блокировку заднего дифференциала. Последняя опция, по мнению пресс-службы марки, «гарантирует уверенную тягу и предсказуемое поведение автомобиля в сложных дорожных условиях».

Что еще вошло в перечень оборудования версии Urban – не сообщается. Точная дата старта продаж и цена тоже пока не объявлены.

Нынешний JAC T9 в России представлен в комплектации Explore, в ее арсенале значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, металлические боковые подножки, люк с электроприводом, подогрев передних сидений, климат-контроль, цифровая приборка (7 дюймов), мультимедийная система с планшетом диагональю 10,4 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, передний и задний парктроники, камеры кругового обзора, круиз-контроль.

Без учета акций бензиновый T9 Explore 2025 года выпуска сейчас стоит 3 649 000 рублей, дизельный пикап – 3 749 000 рублей.