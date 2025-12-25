Новинки ×
  • Пикап JAC T9 в России: к старту продаж готовится версия Urban с новой подвеской

Пикап JAC T9 в России: к старту продаж готовится версия Urban с новой подвеской

25.12.2025 83 0 0
Пикап JAC T9 в России: к старту продаж готовится версия Urban с новой подвеской

Российское подразделение JAC анонсировало новое исполнение для флагманского пикапа. Покупателям предложат T9 Urban с задней многорычажной подвеской, вдобавок такому грузовичку обещана новая опция.

Рамный пикап JAC T9 длиной 5330 мм вышел на наш рынок в 2024-м с бензиновой турбочетверкой 2.0 TGDI (224 л.с., 390 Нм). В этом году в России также появился грузовичок с турбодизелем 2.0 TDi (163 л.с., 410 Нм). Обе модификации имеют классический восьмиступенчатый автомат и полный привод типа part-time. И у обеих же зависимая рессорная задняя подвеска. Так вот теперь вновь анонсировано расширение гаммы – в ближайшее время в продажу поступит JAC T9 в версии Urban.

Главная фишка нового варианта – независимая задняя многорычажная подвеска Multilink. Кроме того, JAC T9 Urban имеет электронное управление системой полного привода и принудительную блокировку заднего дифференциала. Последняя опция, по мнению пресс-службы марки, «гарантирует уверенную тягу и предсказуемое поведение автомобиля в сложных дорожных условиях».

Что еще вошло в перечень оборудования версии Urban – не сообщается. Точная дата старта продаж и цена тоже пока не объявлены.

Нынешний JAC T9 в России представлен в комплектации Explore, в ее арсенале значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, металлические боковые подножки, люк с электроприводом, подогрев передних сидений, климат-контроль, цифровая приборка (7 дюймов), мультимедийная система с планшетом диагональю 10,4 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, передний и задний парктроники, камеры кругового обзора, круиз-контроль.

Без учета акций бензиновый T9 Explore 2025 года выпуска сейчас стоит 3 649 000 рублей, дизельный пикап – 3 749 000 рублей.

пикап Россия Китай авторынок новинки JAC JAC T9

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Полмиллиона рублей на ровном месте: кузовной ремонт Chery Tiggo 7 Pro Про кузовной ремонт европейских автомобилей премиальных марок мы уже рассказывали – с их фарами по несколько сотен тысяч рублей и логистикой через полмира. Но давайте спустимся с небес на зе... 1025 6 2 25.12.2025
Статьи / Выбор авто Семь причин купить Exlantix ET Exlantix ET появился на нашем рынке не так давно, но, судя по количеству отзывов, которые оставляют владельцы этих кроссоверов, автомобиль уже получил определённую популярность. По данным «А... 179 0 0 25.12.2025
Статьи / Заводы Свадьба, дождь, 13 ванн: как сейчас работает Горьковский автозавод Давненько мы не были на отечественном автомобильном заводе, который выпускает действительно отечественные машины. Таких у нас можно по пальцам пересчитать, причём по двум. Поэтому предлагаем... 1893 3 2 24.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74860 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45464 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17441 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
6 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK
6 Полмиллиона рублей на ровном месте: кузовной ремонт Chery Tiggo 7 Pro
5 Стало известно, когда кроссовер Infiniti QX65 выйдет на рынок
Новые комментарии
Change privacy settings