Пикап Radar от Geely обзавёлся дальнобойной версией с сельскохозяйственным коптером

Китайские труженики полей теперь могут приобрести спецверсию электропикапа Radar с большой батареей и специальным дроном для распыления удобрений и средств защиты от насекомых-вредителей. Заряда батареи хватит на полный рабочий день.

В 2022 году холдинг Geely запустил бренд Radar для пикапов, кроссоверов, внедорожников, но пока его единственной моделью является одноимённый пикап в различных модификациях. Одномоторные заднеприводные версии изначально назывались RD6, но теперь это имя не используется: с конца прошлого года бюджетные версии, как заднеприводные, так и полноприводные, называются King Kong, а те, что побогаче, — Horizon. Все версии Horizon двухмоторные полноприводные, они отличаются от «книг-конгов» дизайном экстерьера и интерьера.

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На базе «книг-конгов» есть также сугубо утилитарные версии для фермеров с красноречивым названием «Наука и техника», вчера в этом специфическом разделе появилась версия Long Range Pilot Edition c сельскохозяйственным квадрокоптером-распылителем. Только эта версия имеет батарею ёмкостью 100 кВт·ч (у других версий максимум 86 кВт·ч), полного заряда которой хватает на 651 км пробега по циклу CLTC. Единственный электромотор (272 л.с., 385 Нм) установлен на задней оси и вращает задние колёса, разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, максимальная скорость — 185 км/ч.

Дрон-распылитель гнездится на специальной площадке в кузове, при езде он фиксируется креплениями, его полная зарядка от бортовой 15-киловаттной розетки занимает всего 8 минут, за день можно совершить до 70 вылетов, то есть работать в поле с раннего утра до позднего вечера. Баки с жидкостью находятся под взлётно-посадочной площадкой дрона. Грузоподъёмность пикапа — 800 кг.

Версия Long Range Pilot Edition короткобазная (у «книг-конгов» есть также длиннобазные версии), габаритная длина — 5260 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1865 мм, колёсная база — 3120 мм, дорожный просвет — 221 мм, глубина преодолеваемого брода — 500 мм. Вся подвеска пружинная, передняя — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Штатная размерность шин — 225/65 R 17.

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Цена пикапа с коптером в Китае составляет 199 800 юаней (2,3 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как самый простой заднеприводный King Kong с батареей на 42 кВт·ч стоит 99 800 юаней (1,18 млн рублей).