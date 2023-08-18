Pininfarina B95 — это аттракцион для смелых: 1900 л.с. и 300 км/ч без ветрового стекла

В рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) итальянская компания Automobili Pininfarina представила двухместный электрический суперкар B95: он вообще не имеет крыши, а вместо полноценного ветрового стекла здесь установлены индивидуальные регулируемые по высоте козырьки ветрозащиты.

На прошлой неделе компания Automobili Pininfarina («дочка» дизайн-студии Pininfarina) представила концептуальный кроссовер Pura Vision и пообещала в скором времени серийную модель в таком же стиле — ей оказалась барчетта B95. Барчетта — это, согласно определению, спортивный или гоночный автомобиль без крыши с усечённым или полностью отсутствующим ветровым стеклом. Для езды на B95 требуется изрядное мужество и крепкие шлемы, особенно с учётом того, какая дикая мощь спрятана за элегантными обводами кузова.

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Индекс новинки расшифровывается просто: B — это Barchetta, а цифра 95 указывает на 95-летний юбилей ателье Pininfarina, который будет отмечаться в 2025 году, тогда же начнутся поставки Pininfarina B95 клиентам. Клиенты, вероятно, уже определены, ведь Pininfarina изготовит всего 10 экземпляров B95.



Pininfarina B95 — не полностью оригинальная модель, а производная от суперкара Battista, разработанного, как известно, в сотрудничестве с хорватской компанией Rimac. Барчетта унаследовала от Баттисты углепластиковый монокок, шасси, многие элементы интерьера и четырёхмоторную силовую установку, максимальная совокупная отдача которой — 1900 л.с. и 2300 Нм.

Между тем все наружные кузовные панели барчетты полностью новые, они изготовлены из углепластика. За креслами пилота и единственного пассажира установлены индивидуальные обтекатели с интегрированными дугами безопасности и багажными кофрами внутри, а вот спереди никакой силовой защиты нет — только два хлипких на вид пластиковых козырька, направляющих воздух поверх голов седоков. Положение этих козырьков регулируется с помощью электропривода, как у многих современных туристических мотоциклов. Pininfarina уверяет, что дизайн этих козырьков вдохновлён винтажными истребителями.



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Салон у Pininfarina B95 почти такой же, как у Battista, но с чуть более лаконичной передней панелью, переделанными дверными картам и новыми сиденьями, верхняя часть которых на демо-образце имеет олдскульную на вид текстильную клетчатую обивку. Другие экземпляры могут иметь совсем иную цветовую гамму, каждый клиент определит её сам.



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До 100 км/ч барчетта разгоняется менее чем за 2 с, максимальная скорость — более 300 км/ч. Ёмкость батареи — 120 кВт·ч, запас хода на одной зарядке не указан, у Pininfarina Battista он составляет 500 км по циклу WLTP. Ажурные кованные колёса (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) с центральной гайкой крепления разработаны специально для этой модели.



Стоит Pininfarina B95 более чем в два раза дороже, чем Battista, — от 4,4 млн евро без учёта каких-то особых пожеланий, а ведь они у заказчиков подобных изделий непременно находятся.

