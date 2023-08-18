Новинки ×
  • Pininfarina B95 — это аттракцион для смелых: 1900 л.с. и 300 км/ч без ветрового стекла

Pininfarina B95 — это аттракцион для смелых: 1900 л.с. и 300 км/ч без ветрового стекла

18.08.2023 97 0 0

В рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) итальянская компания Automobili Pininfarina представила двухместный электрический суперкар B95: он вообще не имеет крыши, а вместо полноценного ветрового стекла здесь установлены индивидуальные регулируемые по высоте козырьки ветрозащиты.

На прошлой неделе компания Automobili Pininfarina («дочка» дизайн-студии Pininfarina) представила концептуальный кроссовер Pura Vision и пообещала в скором времени серийную модель в таком же стиле — ей оказалась барчетта B95. Барчетта — это, согласно определению, спортивный или гоночный автомобиль без крыши с усечённым или полностью отсутствующим ветровым стеклом. Для езды на B95 требуется изрядное мужество и крепкие шлемы, особенно с учётом того, какая дикая мощь спрятана за элегантными обводами кузова.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Индекс новинки расшифровывается просто: B — это Barchetta, а цифра 95 указывает на 95-летний юбилей ателье Pininfarina, который будет отмечаться в 2025 году, тогда же начнутся поставки Pininfarina B95 клиентам. Клиенты, вероятно, уже определены, ведь Pininfarina изготовит всего 10 экземпляров B95.

Pininfarina B95 — не полностью оригинальная модель, а производная от суперкара Battista, разработанного, как известно, в сотрудничестве с хорватской компанией Rimac. Барчетта унаследовала от Баттисты углепластиковый монокок, шасси, многие элементы интерьера и четырёхмоторную силовую установку, максимальная совокупная отдача которой — 1900 л.с. и 2300 Нм.

Между тем все наружные кузовные панели барчетты полностью новые, они изготовлены из углепластика. За креслами пилота и единственного пассажира установлены индивидуальные обтекатели с интегрированными дугами безопасности и багажными кофрами внутри, а вот спереди никакой силовой защиты нет — только два хлипких на вид пластиковых козырька, направляющих воздух поверх голов седоков. Положение этих козырьков регулируется с помощью электропривода, как у многих современных туристических мотоциклов. Pininfarina уверяет, что дизайн этих козырьков вдохновлён винтажными истребителями.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Салон у Pininfarina B95 почти такой же, как у Battista, но с чуть более лаконичной передней панелью, переделанными дверными картам и новыми сиденьями, верхняя часть которых на демо-образце имеет олдскульную на вид текстильную клетчатую обивку. Другие экземпляры могут иметь совсем иную цветовую гамму, каждый клиент определит её сам.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

До 100 км/ч барчетта разгоняется менее чем за 2 с, максимальная скорость — более 300 км/ч. Ёмкость батареи — 120 кВт·ч, запас хода на одной зарядке не указан, у Pininfarina Battista он составляет 500 км по циклу WLTP. Ажурные кованные колёса (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) с центральной гайкой крепления разработаны специально для этой модели.

Стоит Pininfarina B95 более чем в два раза дороже, чем Battista, — от 4,4 млн евро без учёта каких-то особых пожеланий, а ведь они у заказчиков подобных изделий непременно находятся.

спортивные авто электромобиль суперкары новинки Pininfarina Pininfarina B95

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Литол, графитка, циатим: что и чем правильно смазывать в автомобиле Всем известно, что женщина любит ласку, а автомобиль – смазку. Хотя, наверное, от ласки он тоже не откажется, но это вещь эфемерная, а вот смазка – вполне реальная. Но лишь при одном условии... 1872 3 1 18.08.2023
Статьи / Автоспорт Праздник автоспорта и музыки: репортаж с Garage Fest Игора Драйв Спорт любят далеко не все мужчины: то времени на него не хватает, то лень мешает. Другое дело – автомобили. На них и время сразу появляется, и особенности характера – не помеха. Надо ли гово... 438 3 0 15.08.2023
Статьи / Интересно 10 потрясающих моторов, которые вам стоит купить, и автомобили, в которых их можно найти Это перевод статьи из английского журнала Top Gear, оригинал которой можно прочитать по ссылке. И хотя текст был написан уже год назад, он никогда не утратит своей актуальности. Ведь в Top... 9702 22 0 14.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 23293 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 22398 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 17921 11 0 14.07.2023
Change privacy settings