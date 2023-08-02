Pininfarina Pura Vision — предвестник серийной модели, которую покажут совсем скоро

Automobili Pininfarina — это, напомним, автомобилестроительная компания, отпочковавшаяся от одноимённой итальянской дизайн-студии, которая с 2015 года принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra. Штаб-квартира Automobili Pininfarina находится в Мюнхене (Германия), однако дизайн-студия по-прежнему базируется в Камбьяно (Италия, регион Пьемонт). Дебютной моделью Pininfarina как автопроизводителя стал электрический суперкар Battista, впервые показанный в 2019 году. Battista создан на платформе хорватской компании Rimac и является, по сути, производной от супекрара Rimac Nevera.

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После дебюта Battista компания Automobili Pininfarina стала стоить долгосрочные планы по расширению модельной линейки и вместе с Bosch и Benteler начала разработку собственной электромобильной платформы. В 2020 году британский журнал Autocar рассказал о грядущем электрическом кроссовере Pininfarina: тогда сообщалось, что мощность его силовой установки составит порядка 1000 л.с., разгон до «сотни» будет занимать около 3 с, расчётная максимальная скорость — 300 км/ч, запас хода на одной зарядке — около 550 км. Тогда же был опубликован тизер концепта Pura Vision под покрывалом, но из-за затянувшейся пандемии COVID-19 и возникших у компании финансовых трудностей его премьера состоялась только сегодня.



Pininfarina Pura Vision позиционируется как e-LUV (electric Luxury Utility Vehicle), он имеет довольно скульптурную внешность, которая удивительным образом сочетается с развитым аэродинамическим оперением. Габаритная длина концепта — 5215 мм, ширина на уровне камер-зеркал — 2147 мм, высота — 1641 мм. Центральных стоек у кроссовера нет, что подчёркивает его просторный салон, рассчитанный на четверых. Составные распашные двери и стеклянный купол крыши — главная дизайнерская особенность Pura Vision, и её, как показал опыт китайской марки HiPhi, не так уж сложно довести до серийного производства﻿ — было бы желание.



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Интерьер, обитый тканью из шерсти и переработанного полиэстра, выглядит довольно старомодно из-за толстых рамок приборного и мультимедийного дисплеев. Динамики громкоговорителей встроены в подголовники как бы висящих в воздухе кресел. Физических кнопок на передней панели нет — только сенсорные.



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Pininfarina Pura Vision покажут живьём на автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния), которая в этом году пройдёт с 17 по 20 августа, и там же, как сообщает пресс-релиз, будет представлена некая новая серийная модель, в которой мы увидим черты Pura Vision. Если это будет кроссовер, то он сможет составить конкуренцию таким интересным проектам как Drako Dragon и Aehra SUV.

