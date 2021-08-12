Серийный Pininfarina Battista: «голый» карбон и саундтрек в ритме Вселенной

В начале лета хорватская компания Rimac представила серийную версию электрического гиперкара C_Two и переименовала его в Nevera , а теперь в «товарном» виде дебютировал его технический родственник Pininfarina Battista с чуть более скромными характеристиками, но более элегантным дизайном — премьера состоялась в рамках американского фестиваля Monterey Car Week.

В виде прототипа электрический гиперкар Pininfarina Battista дебютировал весной 2019 года на Женевском автосалоне и должен был стать первой моделью компании Automobili Pininfarina, отпочковавшейся от одноимённой итальянской дизайн-студии. С 2015 года студия принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra и та пожелала превратить её в полноценную автомобильную лакшери-марку с собственным модельным рядом. Штаб-квартира Automobili Pininfarina разместилась в немецком Мюнхене и в сотрудничестве с Bosch и Benteler ведёт разработку электрической модульной скейтборд-платформы для будущих новинок — седана и кроссовера. Ну а практически всю техническую начинку для Battista поставляет хорватский стартап Rimac, недавно взявший под своё крыло марку Bugatti.

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Никаких принципиальных отличий серийной версии Pininfarina Battista от показанных ранее прототипов нет: в основе автомобиля лежит углепластиковый монокок с интегрированной в него батарей ёмкостью 120 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 500 км пробега по циклу WLTP. Силовая установка, состоящая их четырёх электромоторов (по одному на каждой колесо), выдаёт максимальные 1900 л.с. и 2300 Нм (у Rimac Nevera — 1914 л.с. и 2360 Нм). До 100 км/ч Battista разгоняется менее чем за 2 с, до 300 км/ч — за 12 с, максимальная скорость — 350 км/ч (у Rimac Nevera — 412 км/ч).



Особенность экземпляра, показанного на Monterey Car Week, — это кузов с неокрашенными, а только лакированными поверхностями кузова из углепластика. На этой же машине впервые продемонстрирован синтетический звук, которым Battista оповещает окружающих о своём приближении. Звук записан на частоте 54 Гц, кратной частоте 432 Гц, которая считается гармоникой Вселенной и наиболее естественна для восприятия. По мере роста скорости Battista будет расти и частота саундтрека (добавятся новые звуковые слои), но с шагом в 54 Гц, чтобы не разрушить гармонию.



Салон Pininfarina Battista оформлен совершенно иначе, чему у Rimac Nevera, общие элементы можно обнаружить только в дизайне руля. Центральный тоннель представляет собой настоящую скульптуру, сиденья обиты экокожей и алькантарой, щиток приборов состоит и трёх дисплеев, сгруппированных вокруг места водителя. Центральный, самый маленький дисплей со спидометром напоминает воткнутый в рулевую колонку смартфон.



Pininfarina Battista Anniversario 1 / 4 Pininfarina Battista Anniversario 2 / 4 Pininfarina Battista Anniversario 3 / 4 Pininfarina Battista Anniversario 4 / 4

Automobili Pininfarina планирует выпустить 150 экземпляров Battista стоимостью около 2 млн евро каждый, в том числе 5 машин в исполнении Anniversario с более развитым аэродинамическим оперением и более изысканной отделкой салона — эти машины оценены в 2,6 млн евро. Первые готовые гиперкары, собранные вручную в студии Pininfarina в итальянской коммуне Камбьяно, будут отгружены заказчикам в конце этого года, то есть на год позже, чем ожидалось — задержку объясняют пандемией COVID-19.



Между тем из мюнхенской штаб-квартиры Automobili Pininfarina уже больше года нет никаких новостей, так что непонятно, последуют ли за Battista другие новинки под маркой Pininfarina или гиперкар окажется первым и последним. Материнская компания Mahindra & Mahindra сейчас испытывает финансовые трудности, ей уже не до штурма лакшери-сегмента. Быть может, она захочет избавиться от Pininfarina, как и от корейской компании SsangYong.

