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Планы Lexus: первая модель PHEV выйдет в этом году, а новый электрокар – в 2022-ом

19.05.2021 294 0 0

Японская компания, входящая в корпорацию Toyota, намерена выпустить более десяти электрифицированных новинок до 2025 года.

 

Компания Lexus по итогам 2020 года реализовала на глобальном авторынке 718 715 машин, этот результат на 6% меньше, чем годом ранее. Отметим, этот спад весьма скромный, если учесть, что по рынку в целом серьёзно ударили последствия пандемии коронавируса. Японский бренд продолжит развиваться: в компании рассказали о планах на ближайшие несколько лет.

На фото: актуальный Lexus NX

Портфель марки до 2025 года пополнится за счёт не менее чем десяти новых моделей, у них будут бензоэлектрические, plug-in гибридные и полностью электрические силовые установки. Отметим, наличие различных электрифицированных моделей, вероятно, поможет компании упрочить свои позиции в том числе на европейском рынке, где эконормы постепенно становятся всё более суровыми.

Пока что в компании почти ничего не рассказали о будущих новинках. Известно лишь то, что в текущем году Lexus представит свой первый подключаемый гибрид, а в следующем году линейку пополнит новый электромобиль марки. Никаких технических данных о моделях производитель пока не раскрыл. Так что остаётся только предполагать.

Не исключено, что для создания собственного plug-in гибрида Лексус решил воспользоваться технологиями материнской компании Toyota. Речь идёт о версии PHEV кроссовера RAV4, его установка включает в себя четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, а также пару электромоторов и батарею ёмкостью 18 кВт*ч. Совокупная отдача системы равна 306 л.с., а запаса хода на электротяге хватает на 74 км.

На фото: концепт Lexus LF-Z

В этом случае plug-in гибридная новинка может базироваться на той же платформе GA-K. Эта «тележка» лежит в основе седана Lexus ES и, вероятно, её же получит кроссовер NX второго поколения: его компания покажет в конце 2021 года, так что эта модель может оказаться тем самым подключаемым гибридом, о котором и говорится в свежем анонсе компании.

Также можно предположить, что новый электромобиль, который будет представлен в 2022 году, окажется серийной версией концепта полноприводного кросс-лифтбека Lexus LF-Z, который был представлен в конце марта текущего года. Возможно, в основу «зелёной» новинки бренда ляжет платформа e-TNGA, на которой базируется шоу-кар Toyota bZ4X («тележка» разрабатывалась в рамках партнёрства с Subaru).

Напомним, максимальная отдача силовой установки электрокара Lexus LF-Z равна 544 л.с. (700 Нм). Первую сотню концепт набирает за 3,0 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. Ёмкость батареи – 90 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке – 600 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Сейчас Lexus продаёт на глобальном рынке девять электрифицированных моделей. По итогам 2020 года около трети от всех реализованных машин пришлось на электрокар и гибриды бренда. В компании подсчитали, что с апреля 2005 года поставили клиентам свыше 2 млн полностью «зелёных» и бензоэлектрических автомобилей. В дальнейшем их количество продолжит расти.

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