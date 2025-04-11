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  • Планы MG: брутальный кроссовер Cyber X, обновлённый Cyberster и ещё шесть новинок

Планы MG: брутальный кроссовер Cyber X, обновлённый Cyberster и ещё шесть новинок

11.04.2025 75 0 0

Британская марка MG, принадлежащая китайскому государственном автоконцерну SAIC, на фоне развязавшихся торговых войн смещает фокус с глобального авторынка на китайский и готовится представить на грядущем Шанхайском автосалоне минимум три новинки, а всего до конца 2026 года MG собирается запустить в продажу восемь новых моделей с разными типами силовых установок.

До прошлого года включительно ключевым рынком для MG была Европа: по итогам 2024 года, по данным JATO Dynamics, она реализовала здесь 243 449 автомобилей (+5% по сравнению с продажами в 2023 году), тогда как в Китае продажи снижались из-за нехватки новинок в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибриды). Летом прошлого года Евросоюз ввёл повышенные пошлины на электромобили китайского производства, после чего продажи MG пошли вниз. В Китае наоборот первый квартал оказался для MG весьма удачным: по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продано 25 794 автомобиля, что на 14,2% больше продаж в январе-марте 2024 года. Тем не менее пока MG остаётся малозаметным игроком китайского рынка, но руководство SAIC намерено это быстро исправить.

Новый MG 4
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Новый MG 4
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Новый MG 4
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Сегодня в Китае марка MG представила план развития на ближайшие два года. Объявлено, что главным рынком для MG теперь будет Китай, чем, кстати, объясняется тот факт, что электрический хэчтбек MG 4 второго поколения так сильно отличается от предшественника. «Первый» MG 4 проектировался как глобальная модель, а «второй» разрабатывали с учётом вкусов китайского потребителя и продаваться он будет главным образом в Китае. Между тем MG 4 первого поколения продолжит карьеру на внешних рынках, ему даже проведут рестайлинг.

Актуальный MG Cyberster
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Актуальный MG Cyberster
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Актуальный MG Cyberster
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Новый MG 4 будет одной из трёх новинок британской марки на грядущем Шанхайском автосалоне, который откроется 23 апреля. Две другие — это обновлённый электрический родстер MG Cyberster, дебютировавший в 2023 году, и полностью новый брутальный кроссовер, известный на данный момент как Cyber X.

MG Cyber X
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MG Cyber X
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MG Cyber X
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В основу MG Cyber X ляжет новая модульная электромобильная платформа E3, у которой ячейки полутвердотельной батареи упакованы прямо в кузов без промежуточного корпуса. Платформа E3 очень гибкая и позволяет создавать как высокие внедорожники, так и низкие спорткары. Для платформы E3 вдобавок заявлен мощный процессор J6 от Horizon Robotics, который будет отвечать за работу электронных ассистентов водителя и автопилота. На платформе E3 можно строить также автомобили типа EREV (Extended Range Electric Vehicle), то есть plug-in гибриды, в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

MG Cyber X

Позже в этом году MG представит ещё одну легковую модель, а в 2026 году ожидаются четыре новинки, в том числе Cyber Y и Cyber Z на платформе E3 — подробностей о них пока нет.

В рамках новой стратегии MG в этом году значительно расширит свою дилерскую сеть в Китае, количество торговых точек увеличится с 250 до 400. Также SAIC хочет сильнее дифференцировать бренды MG и Roewe. Сейчас на некоторых рынках отдельные модели Roewe продаются как MG, что создаёт путаницу, сам бренд Roewe за пределами Китая официально не представлен. Бренд MG должен восприниматься как модно-молодёжный, а Roewe — как народно-семейный.

Напомним, что в России у MG есть сразу два официальных дистрибьютора, так что анонсированные новинки наверняка оперативно появятся на наших дорогах.

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