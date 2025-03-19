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  • Новый MG 4 показался на первых фотографиях: крупнее и спокойнее предшественника

Новый MG 4 показался на первых фотографиях: крупнее и спокойнее предшественника

19.03.2025 77 0 0

В электронной базе китайского Минпрома всплыл компактный электрический хэтчбек MG 4 второго поколения, его официальная премьера ожидается в ближайшие месяцы.

Британская марка MG, напомним, с 2005 года принадлежит китайскому государственному автоконцерну SAIC. Электрический хэтчбек MG 4 дебютировал в 2022 году, он обеспечил британской марке взрывной рост продаж в Европе: в 2023 году MG 4 умудрился здесь стать самым продаваемым электромобилем в своём классе, обогнав Volkswagen ID.3, — по данным JATO Dynamics, продано 72 212 и 63 460 шт. соответственно.

В 2024 году Евросоюз ввёл повышенные пошлины на электромобили китайского производства, после чего MG 4 подорожал и его продажи ожидаемо пошли вниз: по итогам года китайский хэтчбек разошёлся в Европе тиражом 51 755 шт., Volkswagen ID.3 — 54 531 шт. В Германии MG 4 сейчас стоит от 34 990 евро, Volkswagen ID.3 — от 33 330 евро.

MG 4 первого поколения в топ-версии XPower
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MG 4 первого поколения в топ-версии XPower
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MG 4 первого поколения в топ-версии XPower
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В любом случае Европа остаётся главным рынком для MG 4, в Китае он продавался в разы хуже, а сейчас вообще никому не нужен: за первые два месяца 2025 года, по данным CAAM, реализовано 36 шт. (-95% по сравнению с АППГ). Проблема в том, что MG 4 по китайским меркам уже устарел и стоит слишком дорого — от 139 800 юаней (17 900 евро в переводе по текущему курсу), за эти деньги на китайском рынке есть масса куда более выгодных и интересных предложений.

Новый MG 4

В общем пришло время для смены поколений MG 4, новая модель уже на подходе и она, скорее всего, будет значительно дешевле предшественника. Новый MG 4 получил куда менее агрессивную внешность по сравнению с хэтчбеком первого поколения, все углы и грани смягчились, а из спортивных элементов остался только развитый спойлер на багажной двери.

Все ключевые размеры стали больше: габаритная длина нового MG 4 составляет 4395 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1551 мм, колёсная база — 2750 мм. Для сравнения приведём размеры хэтчбека первого поколения: габаритная длина — 4287 мм, ширина — 1836, высота — 1516 мм, колёсная база — 2705 мм.

Новый MG 4 в деталях

На данный момент для нового MG 4 заявлен только один электромотор мощностью 120 кВт (163 л.с.), тогда как предшественник в «базе» оснащён электромотором мощностью 125 кВт (170 л.с.), а топовая двухмоторная версия XPower выдаёт 320 кВт (435 л.с.). Подробностей о платформе нового MG 4 пока нет, штатные колёса — 16- либо 17-дюймовые (для предшественника доступны также 18-дюймовые), снаряженная масса — 1485 кг, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Будет ли у нового MG 4 двухмоторная спортивная версия XPower, пока неизвестно.

Новый MG 4

В Россию MG 4 первого поколения поставляет ООО «Мир-Дистрибьютор», один из двух официальных импортёров британской марки (есть ещё ООО «Эмджи Мотор Рус»), но к нам привозят только дорогие версии, хот-хэтч MG 4 XPower стоит от 5,3 млн рублей.

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