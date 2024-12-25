Хот-хэтч MG 4 Electric XPower добрался до России на фоне сложностей в Европе

Так сложилось, что автомобилями британской марки MG, ныне принадлежащей китайскому автоконцерну SAIC, в России торгуют два независимых друг от друга дистрибьютора, позиционирующих себя как официальные — ООО «Мир-Дистрибьютор» и ООО «Эмджи Мотор Рус», модельные ряды у них разные, хотя есть и общие позиции. Компактный электрический хэтчбек MG 4 первым привёз «Мир-Дистрибьютор», но только в топовой двухмоторной версии XPower.

Напомним, что MG 4 Electric справил мировую премьеру летом 2022 года, главным рынком для него стала Европа: в 2023 году MG 4 умудрился здесь стать самым продаваемым электромобилем в своём классе, обогнав Volkswagen ID.3 — по данным JATO Dynamics, продано 72 212 и 63 460 шт. соответственно. В 2024 году марка MG попала под каток введённых в Евросоюзе повышенных пошлин на электромобили китайского производства, продажи «четвёрки» из-за этого ожидаемо пошли вниз: с января по ноябрь реализовано 48 466 шт. (-22% по сравнению с АППГ). В Китае карьера MG 4 Electric тоже идёт на спад: за первые 11 месяцев этого года, по данным CAAM, продано 7570 шт. (-23,3%).

Выход на российский рынок вряд ли всерьёз повлияет на глобальную статистику продаж MG 4, но в своей нише престижных городских «электричек» он покупателей, безусловно, найдёт — во всяком случае «серые» 428-сильные Zeekr X с ценником до 5,6 млн рублей у нас расходятся неплохо. Минимальная цена официального MG 4 Electric XPower в России составит 5,3 млн рублей, с какими-нибудь допами выйдет примерно тот же Zeekr X «на полном фарше».

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Максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки MG 4 Electric XPower составляет 435 л.с. и 600 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи — 64 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 385 км по циклу WLTP или 460 км по циклу CLTC. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая пятирычажная, мощные дисковые тормоза поставляет Continental. Габаритная длина — 4287 мм, ширина — 1836 мм, высота — 1516 мм, колёсная база — 2705 мм, дорожный просвет — 132 мм. Штатная размерность шин — 235/45 R 18. Снаряженная масса — 1825 кг.

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Лаконично оформленный салон MG 4 Electric XPower имеет слегка оквадраченный руль, обивку из кожи и алькантары, 7-дюймовый приборный экран, 10,25-дюймовый мультимедийный экран, климат-контроль, аудиосистему с шестью динамиками, электропривод регулировок кресла водителя и другие удобства. В стандартное оснащение, кроме того, входит полный набор электронных ассистентов водителя. Объём багажника — 363 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1177 л.

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Для справки скажем, что в Нидерландах MG 4 Electric XPower сейчас стоит от 42 285 евро (4,41 млн рублей в переводе по текущему курсу), в Китае — от 186 800 юаней (2,55 млн рублей).