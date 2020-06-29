Платную трассу М-12 от Москвы до Казани хотят построить раньше на три года

Чтобы добраться от Москвы до Казани, сейчас автомобилисты используют бесплатную федеральную трассу М-7 «Волга», которая идёт до Уфы. Власти пришли к выводу, что россиянам нужна платная альтернатива, и решили построить новую скоростную автодорогу с индексом М-12 (официальное название она получит позже). Пока что проект находится на начальном этапе. Маршрут трассы пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане).



Этому проекту уделяется много внимания в том числе, потому что дорога войдёт в состав федерального транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Он пройдёт от Шанхая (КНР) до Гамбурга (Германия).

Власти намерены построить трассу «Москва – Нижний Новгород – Казань» в четыре этапа. Первый стартует в текущем году: он предполагает начало строительства двух отрезков платной автодороги – от Москвы до Владимира (с обходом Владимира) и южного обхода Казани. Ранее в «Автодоре» заявляли, что работы на этих участках будут завершены к 2024 году, а М-12 в полном объёме сдадут в эксплуатацию в 2027-ом.



Однако теперь в госкомпании планируют всё-таки полностью завершить строительство всей трассы в 2024-ом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко: он заявил, что это «сверхзадача», и при этом подчеркнул, что «это реально». По его словам, проектирование скоростной автодороги начнётся через месяц, а к концу 2020-го подрядчики уже займутся подготовкой территории.



Ещё в середине февраля председатель правления госкомпании говорил о том, что трассу «Москва – Казань» планируется сдать в эксплуатацию раньше, но тогда он не называл конкретных сроков, отметив лишь, что в этом помогут дополнительные внебюджетные средства. По его словам, российские и зарубежные частные инвесторы проявляют повышенный интерес к этому проекту: они готовы финансировать его и обеспечить строительные мощности.

Совокупный объём финансирования строительства новой платный трассы равен 730 млрд рублей. В эту сумму включён и участок автодороги в Самарской области, предполагающий строительство обхода Тольятти (протяжённость – 95,98 км), а также нескольких мостов, в том числе через Волгу (3,75 км).



Автодороге М-12 присвоят первую категорию, это значит, что у неё будет не менее двух полос для движения в каждую из сторон, освещение на всей протяжённости дороги, разделительная полоса и максимальная допустимая скорость до 130 км/ч. На этой платной трассе построят специальные площадки для отдыха водителей, экодуки для диких животных, надземные и подземные пешеходные переходы.

Ранее стало известно, что из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, платные дороги в России опустели. Предполагалось, что это может привести к увеличению сроков строительства платных дорог, а также к «заморозке» ряда проектов. Однако, как мы видим, пандемия не повлияла на ход работ по возведению трассы от Москвы до Казани.

