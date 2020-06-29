Дороги ×
  • Платную трассу М-12 от Москвы до Казани хотят построить раньше на три года

Платную трассу М-12 от Москвы до Казани хотят построить раньше на три года

29.06.2020 584 0 0

Строительство очередной скоростной автодороги в России стало «сверхзадачей» для госкомпании «Автодор».

 

Чтобы добраться от Москвы до Казани, сейчас автомобилисты используют бесплатную федеральную трассу М-7 «Волга», которая идёт до Уфы. Власти пришли к выводу, что россиянам нужна платная альтернатива, и решили построить новую скоростную автодорогу с индексом М-12 (официальное название она получит позже). Пока что проект находится на начальном этапе. Маршрут трассы пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане).

Этому проекту уделяется много внимания в том числе, потому что дорога войдёт в состав федерального транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Он пройдёт от Шанхая (КНР) до Гамбурга (Германия).

Власти намерены построить трассу «Москва – Нижний Новгород – Казань» в четыре этапа. Первый стартует в текущем году: он предполагает начало строительства двух отрезков платной автодороги – от Москвы до Владимира (с обходом Владимира) и южного обхода Казани. Ранее в «Автодоре» заявляли, что работы на этих участках будут завершены к 2024 году, а М-12 в полном объёме сдадут в эксплуатацию в 2027-ом.

Однако теперь в госкомпании планируют всё-таки полностью завершить строительство всей трассы в 2024-ом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко: он заявил, что это «сверхзадача», и при этом подчеркнул, что «это реально». По его словам, проектирование скоростной автодороги начнётся через месяц, а к концу 2020-го подрядчики уже займутся подготовкой территории.

Ещё в середине февраля председатель правления госкомпании говорил о том, что трассу «Москва – Казань» планируется сдать в эксплуатацию раньше, но тогда он не называл конкретных сроков, отметив лишь, что в этом помогут дополнительные внебюджетные средства. По его словам, российские и зарубежные частные инвесторы проявляют повышенный интерес к этому проекту: они готовы финансировать его и обеспечить строительные мощности.

Совокупный объём финансирования строительства новой платный трассы равен 730 млрд рублей. В эту сумму включён и участок автодороги в Самарской области, предполагающий строительство обхода Тольятти (протяжённость – 95,98 км), а также нескольких мостов, в том числе через Волгу (3,75 км).

Автодороге М-12 присвоят первую категорию, это значит, что у неё будет не менее двух полос для движения в каждую из сторон, освещение на всей протяжённости дороги, разделительная полоса и максимальная допустимая скорость до 130 км/ч. На этой платной трассе построят специальные площадки для отдыха водителей, экодуки для диких животных, надземные и подземные пешеходные переходы.

Ранее стало известно, что из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, платные дороги в России опустели. Предполагалось, что это может привести к увеличению сроков строительства платных дорог, а также к «заморозке» ряда проектов. Однако, как мы видим, пандемия не повлияла на ход работ по возведению трассы от Москвы до Казани.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Новые медсправки, ввоз правого руля и прочее: что меняется с 1 июля, а что отложено В конце прошлой недели внимание многих было сосредоточено на нововведениях в автомобильной сфере, вступающих в силу с 1 июля. В фокус попали изменения правил ввоза праворульных машин, новые... 365 0 2 29.06.2020
Статьи / История Генеральские и офицерские: штабные и командирские легковые машины Второй мировой Начинаем публикацию статей о многочисленных и малоизвестных армейских автомобилях Второй мировой войны, которые в 1939-1945 годах состояли на вооружении стран антигитлеровской коалиции, а та... 3078 1 13 28.06.2020
Статьи / Тесты От Видеотона до Bose: угадываем автомобиль по его аудиосистеме Базовые комплектации бюджетных автомобилей по сей день могут предложить «аудиоподготовку» с дырой в центральной консоли вместо головного устройства, но за доплату «музыка» была доступна даже... 4254 0 6 27.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 31589 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 29979 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28971 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings