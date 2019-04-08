Затяните пояса: платные дороги подорожают

Затяните пояса: платные дороги подорожают

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Новые тарифы за проезд по автодорогам М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга начнут действовать в начале следующей недели.
 

Продолжает дорожать всё: автомобили, запчасти, некоторые госуслуги, бензин… теперь пришла очередь тарифов на оплату проезда по платным трассам. М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» находятся под доверительным управлением госкомпании «Автодор», которая сегодня, 8 апреля 2019 года, сообщила о повышении цен.

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Новые цены вступят в силу 15 апреля 2019 года. Как отметили в Автодоре, тарифы повысятся из-за ежегодной индексации (изменения потребительских цен в 2018 году). Отметим, инфляция в прошлом году, по сведениям Росстата, составила 4,26%. Однако, как именно изменится стоимость проезда по платным дорогам, госкомпания пока так и не рассказала. О новых ставках расскажут в начале следующей недели.

В Автодоре напомнили, что утверждённая правительством программа деятельности, рассчитанная на долгосрочный период, предусматривает повышение в размере от 5 до 10 рублей (в зависимости от платного участка). Здесь речь идёт о легковых автомобилях. А например, для тяжеловозов корректировка составит 10 – 40 рублей.

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По-прежнему будут действовать скидки за проезд по транспондеру «T-pass» для транспортных средств 1 и 2 тарифных групп, то есть водителей «легковушек», а также небольших грузовиков и микроавтобусов. Они смогут сэкономить 20% от стоимости проезда на всех платных участках трассы М-4 «Дон».

Сейчас цена проезда по одному участку в дневное время (без учёта скидки по транспондеру) варьируется от 25 до 200 рублей для легковых машин и от 35 до 700 рублей для грузовиков (в зависимости от класса).

Помимо этого, с 15 апреля на платных участках дорог трасс М-4, М-3 и М-11 вводятся сезонные тарифы. Они будут действовать до 13 октября текущего года. Например, цена проезда «легковушки» по участку дороги М-11 с 208-го по 543 км (от Твери до Великого Новгорода) с учётом индексации и сезонного изменения будет равна 770 рублей при оплате наличными или банковской картой. Пока что за этот же путь надо заплатить 660 рублей. В случае использования транспондера и с учётом каскадных скидок проезд обойдётся в 462 рубля.

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Отметим также, что на трассе М-3 вводятся тарифы выходного дня: они на 10 рублей выше по сравнению с теми, которые действуют в будний день. При этом увеличенные цены будут не только собственно в выходные, но и в праздничные дни, по пятницам, а также 30 апреля, 8 мая, 30 и 31 декабря 2019 года.

Но не все автомобилисты хотят оплачивать проезд по платным трассам. Ранее стало известно о том, что «зайцев» на таких дорогах внесут в чёрный список. В этом помогут установленные видеокамеры. Система поможет выявлять таких водителей ещё на подъезде к ПВП, по словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, с ними будет «жёсткий разговор» с привлечением аварийных комиссаров и сотрудников ГИБДД.

Авто и общество В России Автодор оплата проезда платные дороги
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