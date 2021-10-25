Платные дороги в России подорожают: тарифы на проезд хотят увеличить

В Минтрансе предложили поднять стоимость за проезд каждого километра по платной дороге с нынешних трёх до пяти-восьми рублей (для владельцев легковых машин).

Власти решили «присмотреться» к платным дорогам. В Министерстве транспорта РФ подготовили документ, который, в случае одобрения, заменит действующее постановление №47 от 2016 года: здесь указаны максимальные тарифы, которые разрешено устанавливать на государственных либо построенных с преимущественным госучастием платных дорогах Автодора, а также на трассах, созданных в рамках концессии. К последним относятся, к примеру, обход Одинцово и участок с 15-го по 58 км трассы М-11 «Нева».



Согласно актуальному постановлению, лимит для собственников легковых автомобилей на государственных дорогах составляет 3 рубля за каждый километр проезда по участкам, которые проходят по «земле». А в случае движения по отдельным платным мостам или путепроводам – 21 рубль за километр. Тариф для трасс, построенных в рамках концессионных соглашений, составляет 12 рублей за километр по «земле» и 84 рубля – за километр при движении по мосту.

Судя по проекту приказа постановления, который разработали в Минтрансе, платным дорогам в стране нужна иная дифференцированная система оплаты проезда. Как сообщает «Коммерсант», для владельцев легковых автомобилей максимальный тариф на государственной автодороге составит 5 рублей за километр пути в случае, если трасса переведена в платный режим после реконструкции. Такой трассой, например, окажется М-4 «Дон». Если же платная дорога строилась «с нуля», то лимит составит 8 рублей за каждый километр пути. Такой «ценник» в случае одобрения будет действовать на ЦКАД.



Кроме того, стоимость проезда по «государственному» мосту увеличится до 29 рублей за километр. На участках, построенных в рамках концессий, лимит составит 16,5 рублей за каждый километр пути, а на мостах – 115,5 рублей за км. В проекте указано, что стоимость проезда по платным трассам также вырастет для владельцев грузовых машин и автобусов.

В ведомстве объяснили повышение цен на проезд тем, что нужно ускорить дорожное строительство, предусмотренное стратегией социально-экономического развития РФ. Так, речь идёт о текущих работах над различными масштабными проектами с привлечением возвратных инвестиций, в их числе, конечно же, строительство трассы М-12. В Минтрансе отметили, что «условия по возврату и обслуживанию долга» требуется изменить с учётом дефицита бюджета.



Кроме того, как указано в подготовленном документе, изменить тарифы нужно с целью управления трафиком во время «повышенного спроса» на проезд по платным автодорогам. Здесь в ведомстве говорят о ценах, которые меняются на некоторых участках в зависимости от наличия/отсутствия заторов. Стоит отметить, что участников действующих концессий новые тарифы, вероятно, не затронут.

В Минтрансе отметили, что переписанные в сторону повышения тарифы за проезд по платным дорогам в РФ, не должно повлечь за собой «негативных социально-экономических последствий». По подсчётам ведомства, в дальнейшем из-за появления трассы М-12 и развязки ЦКАД с Можайским шоссе, к примеру, автовладельцы Подмосковья будут экономить при проезде платного участка 8,12 рубля за счёт проезда без пробок.

