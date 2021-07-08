Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, как жители России представляют себе идеальное автопутешествие мечты. Для большинства респондентов это – летнее автопутешествие по России с семьей на кроссовере или внедорожнике. В исследовании Авито Авто приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов страны.

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Об автопутешествии мечтают не все

На фоне пандемии и закрытых границ автопутешествия по стране стали трендом еще в 2020 году. В июне прошлого года проведенный Авито Авто опрос показал, что более 40% жителей страны, планировавших летние поездки по России, выбирали для передвижения личный автомобиль.

Чаще других готовность поехать в автопутешествие после открытия границ высказывали респонденты 25-44 лет и жители малых городов (до 500 тыс. жителей). Жителям Москвы и городов-миллионников эта идея нравится меньше. Среди респондентов из городов-миллионников поехать в автопутешествие после открытия границ будут готовы 58%, а среди респондентов из малых городов – 67%.

При этом не все мечтают продолжать практику автопутешествий: 35% участников опроса об автопутешествии мечты отметили, что не захотят путешествовать на автомобиле после стабилизации эпидемиологической обстановки и открытия границ.

Куда путь держим? Идеальные направления автопутешествий, по мнению россиян

Выбирая лучшее направление для автопутешествия мечты, участники исследования Авито Авто чаще всего отдавали предпочтение поездкам по России: 66% респондентов отметили, что идеальное автопутешествие провели бы именно в переездах по стране.

Для ответа на этот вопрос участникам исследования была дана возможность указать несколько вариантов из списка направлений, и на втором месте по популярности оказалась Западная Европа: 33% опрошенных отметили, что мечтают проехать на автомобиле по странам этого региона. На третьем месте – Восточная Европа, набравшая 26% голосов.

Женщины и молодежь (до 35 лет) более открыты странам Азии, чем другие группы респондентов; старшее поколение (55+) чаще других привлекает постсоветское пространство и страны Балтии, жителей столиц – Западная Европа.

Лучше в компании: с кем жители страны хотят поехать в автопутешествие мечты

Большинство опрошенных отправились бы в автопутешествие мечты либо всей семьей (соответствующий вариант ответа указали 34% респондентов), либо только с супругом/супругой (такой вариант ответа выбрали 26% респондентов). Поехать в автомобильное путешествие со второй половинкой мечтают 15% опрошенных, а с друзьями – 11%. Совершить автопутешествие в одиночестве мечтают только 3% опрошенных.

При этом меньше всего ехать в путешествие всей семьей хотят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и люди старшего возраста (старше 55 лет). В этих возрастных группах мечтают о большом семейном автопутешествии только 21% и 24% опрошенных, соответственно. Молодые люди чаще хотят поехать в автопутешествие со второй половинкой или друзьями, а люди старшего возраста – с супругом/супругой.

Зимой не поедем: лучший сезон для автопутешествия мечты, по мнению россиян

Подавляющее большинство респондентов (почти 70%) считают, что лучше всего отправляться в автопутешествие летом. Тем не менее автопутешествие осенью привлекает людей старшего возраста (55+ лет) и жителей столиц (Москва, Санкт-Петербург). Зиму рассматривают реже всего: путешествовать на автомобиле в холодный сезон мечтают только 2% опрошенных.

Добраться с комфортом: какой автомобиль подойдет для идеальной поездки

Выбирая лучшее средство передвижения для идеального автопутешествия, участники исследования чаще всего указывали кроссовер или внедорожник – соответствующий вариант ответа отметили 34% опрошенных. О путешествии в автодоме мечтают 19% респондентов. Передвигаться в поездке на автомобиле класса седан мечтают 12% опрошенных, еще 10% респондентов считают идеальным выбором минивэн.





Какие преимущества и недостатки автопутешествий отмечают россияне

Ключевые преимущества автопутешествий, по мнению жителей страны, – свобода при планировании маршрута (соответствующий вариант ответа выбрали 80% респондентов), комфорт личного транспорта (этот вариант указали 49% респондентов) и возможность увидеть труднодоступные и нетуристические места (вариант ответа выбрали 46% респондентов).



Возможность сэкономить на авиабилетах не вошла в топ-5 главных преимуществ автопутешествий, набрав 22% голосов, как и возможности меньше контактировать с людьми, набравшая 21% голосов.



Основные недостатки автопутешествий, на которые обращают внимание россияне, – риски форс-мажоров и утомляемость водителя, эти 2 параметра опрошенные называли главными недостатками чаще всего.

Мужчины больше обращают внимание на непредвиденные расходы и подготовку документов, а женщины – на необходимость искать места питания и ночлега.

