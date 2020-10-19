По-прежнему на паузе: праворульные автомобили в РФ продолжат ездить без «тревожной кнопки»

Согласно норме, которая действует с января 2017 года, все автомобили, выпускаемые в обращение на территории России, должны быть оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. Однако из этого правила есть и исключения: в 2018-ом начала действовать временная мера для импорта машин жителями Дальневосточного федерального округа. Ожидается, что власти продлят её в очередной раз.



Напомним, на жителей Дальнего Востока распространяется упрощённая схема ввоза одного автомобиля (легкового или грузового массой до 3,5 тонны) в год для личных нужд без обязательной установки системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Речь идёт об устройстве ЭРА-ГЛОНАСС (этот прибор позволяет вызвать помощь через оператора, к примеру, в случае ДТП и автоматически передаёт данные GPS).



С момента введения в 2018 году упрощённую схему продлевали уже дважды. Как сообщает «Коммерсант», власти могут пролонгировать льготный период ещё раз. О такой возможности сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики: с соответствующим предложением граждане обратились к полномочному представителю президента РФ в ДФО вице-премьеру Юрию Трутневу.

По информации Федеральной таможенной службы, по итогам прошлого года физлица, проживающие в ДФО, ввезли 100 тыс. машин, из них 73 тыс. пришлись на машины, поставленные на учёт без системы ЭРА-ГЛОНАСС. В общей сложности подразделения ГИБДД региона зарегистрировали 1,8 млн праворульных автомобилей – это примерно половина от всего автопарка Дальнего Востока.



Отметим, в Приморском крае на «праворульки» приходится 64%, в Хабаровском крае их доля составляет 55%. Если смотреть в масштабах всей страны, то на момент начала 2020-го всего насчитывалось свыше 3,2 млн автомобилей с правым рулём: это значит, что на их долю приходится лишь 5% от всего российского автопарка.

Стоимость услуги по установке устройства ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили с пробегом, ввозимые из Японии, может достигать 70 тыс. рублей. Это весьма ощутимая прибавка к ценнику подержанной машины. Нынешний льготный период заканчивается в декабре 2020 года. В нынешних «коронакризисных» условиях возвращение обязательств по установке приборов системы реагирования может вызвать новые митинги жителей ДФО (упрощённая схема ввоза появилась после протестов местных жителей в 2017 году).



На сегодняшний день в системе ЭРА-ГЛОНАСС числится свыше 6 млн машин. В её контактный центр поступает примерно по 16,7 тыс. вызовов ежесуточно. В общей сложности за время существования система обработала порядка 7 млн вызовов, из них вызов экстренных оперативных служб понадобился в 90,8 тыс. случаях.



Кстати, ранее нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко критиковал обязательную установку приборов ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые «бэушки», назвав их бесполезными (это объяснялось неэффективностью системы в условиях пробок и проблемами с проездом спасателей на некоторые территории).

